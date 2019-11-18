Венесуэльские дипломаты покинули Боливию

МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Дипломатический персонал посольства Венесуэлы в Дипломатический персонал посольства Венесуэлы в Боливии в воскресенье покинул страну, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро

"Сорок восемь часов назад я приказал всему дипломатическому персоналу покинуть страну", - сказал Мадуро в ходе выступления на книжной ярмарке, сообщив об их возвращении. По словам президента Венесуэлы, сотрудники посольства получали персональные угрозы, а само здание грозили взять штурмом и сжечь.

Временная глава МИД Боливии Карен Лонгарик 15 ноября объявила персонами нон-грата венесуэльских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны и заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), а также отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти и 80% послов страны.

И.о. президента Боливии Жанин Аньес ранее назвала руководителем Венесуэлы незаконно провозгласившего себя временным главой государства оппозиционера Хуана Гуаидо, который пообещал в ближайшие дни назначить новых "дипломатических представителей" Венесуэлы в Боливии.

Все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.