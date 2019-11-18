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РИА Новости

Венесуэльские дипломаты покинули Боливию

06:20 18.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Дипломатический персонал посольства Венесуэлы в Боливии в воскресенье покинул страну, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Сорок восемь часов назад я приказал всему дипломатическому персоналу покинуть страну", - сказал Мадуро в ходе выступления на книжной ярмарке, сообщив об их возвращении. По словам президента Венесуэлы, сотрудники посольства получали персональные угрозы, а само здание грозили взять штурмом и сжечь.
Временная глава МИД Боливии Карен Лонгарик 15 ноября объявила персонами нон-грата венесуэльских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны и заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), а также отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти и 80% послов страны.
И.о. президента Боливии Жанин Аньес ранее назвала руководителем Венесуэлы незаконно провозгласившего себя временным главой государства оппозиционера Хуана Гуаидо, который пообещал в ближайшие дни назначить новых "дипломатических представителей" Венесуэлы в Боливии.
Все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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