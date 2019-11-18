В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в доме

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 18 ноя - РИА Новости. Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в маленьком городе Болотное на востоке Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в маленьком городе Болотное на востоке Новосибирской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В результате пожара в частном бревенчатом доме в городе Болотное погибли три человека, в том числе двое детей", - сказал собеседник.

По его словам, пожар тушат 17 человек и шесть единиц техники.

Сообщение о пожаре от очевидца поступило в 06.16 (02.16 мск). К прибытию первых пожарных открытым огнем горела веранда дома. В ходе тушения из дома пожарные вынесли женщину без признаков жизни, а также двух детей двух и четырех лет. Мальчика и девочку передали врачам, но по пути в больницу они скончались.