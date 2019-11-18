Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии

ТИШРИН (Сирия), 18 ноя — РИА Новости. Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция "Тишрин" в провинции Алеппо перешла под контроль правительственных сил, сообщил представитель командования группировки российских войск в арабской республике Борис Фомичев.
"Сейчас она освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. <...> На ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет", — рассказал он.
С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.
Тишринскую ГЭС построили на Евфрате (выше по течению от водохранилища Эль-Ассад) около 20 лет назад российские и сирийские инженеры. Ее мощность составляет около 630 мегаватт. В ходе гражданской войны ее захватили и долгое время контролировали боевики ИГ*.
В середине ноября правительственные силы заняли также самую большую в стране ГЭС в городе Эт-Табка в провинции Ракка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.