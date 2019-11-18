Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии

"Сейчас она освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. <...> На ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет", — рассказал он.

Тишринскую ГЭС построили на Евфрате (выше по течению от водохранилища Эль-Ассад) около 20 лет назад российские и сирийские инженеры. Ее мощность составляет около 630 мегаватт. В ходе гражданской войны ее захватили и долгое время контролировали боевики ИГ*.