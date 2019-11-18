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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-18T09:41Z
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РИА Новости

Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии

05:08 18.11.2019 (обновлено: 09:41 18.11.2019)
20070
CC0 / Public Domain / Тишринская ГЭС на Евфрате
Тишринская ГЭС на Евфрате
CC0 / Public Domain /
ТИШРИН (Сирия), 18 ноя — РИА Новости. Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция "Тишрин" в провинции Алеппо перешла под контроль правительственных сил, сообщил представитель командования группировки российских войск в арабской республике Борис Фомичев.

"Сейчас она освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. <...> На ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет", — рассказал он.

С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.
Тишринскую ГЭС построили на Евфрате (выше по течению от водохранилища Эль-Ассад) около 20 лет назад российские и сирийские инженеры. Ее мощность составляет около 630 мегаватт. В ходе гражданской войны ее захватили и долгое время контролировали боевики ИГ*.
В середине ноября правительственные силы заняли также самую большую в стране ГЭС в городе Эт-Табка в провинции Ракка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
Популярные комментарии
И очень важно, что российская военная полиция контролирует а не какой нибудь оон или белый каска
18 ноября, 07:35
Андрей Филин
2800000
Молодцы! Жизненно важные объекты! Теперь главное -не отдать снова США или террористам.
18 ноября, 09:02
Bell. .
1200000
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