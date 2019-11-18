Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Ким Чен Ын провел "полевое руководство" высадкой десантников на следующий день после того, как Южная Корея и США решили отложить свои воздушные учения, чтобы побудить Пхеньян вернуться за стол переговоров по денуклеаризации.

"Необходимо проводить учения и проверку, как в данном случае: без предупреждения, в жестоких условиях, имитирующих реальную войну, не будучи связанным правилами и формальностями, чтобы использовать это как возможность повысить готовность подразделений Корейской народной армии к войне, их проверки и закалки", - цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына, который остался "крайне доволен" результатами северокорейских военных.