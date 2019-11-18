CNN: самолет с Клинтон на борту совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самолет с экс-госсекретарем США Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден вернуться обратно из-за неисправности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным телеканала, самолет авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка в 15.15 (23.15 мск) после того, как один из сотрудников заметил неисправность.

По словам пилотов, отдалившись на несколько метров от терминала аэропорта, самолет начало трясти. Пилоты сообщили об этом диспетчерам. Еще один сотрудник аэропорта заметил дым и нашел металлический обломок взлетевшей машины.