Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu

"Во-первых, это население. Проблема численности населения в России всегда давала о себе знать", — говорится в статье. К этой проблеме, как пишет издание, привели Вторая мировая война, в результате которой возникла огромная диспропорция женского населения по отношению к мужскому, а также последствия распада СССР.

К слабым сторонам России автор относит и сложность управления многонациональным населением, а также экономические трудности. К последним, по его мнению, привели как мононаправленность экономики бывшего Советского Союза, основанной на развитии тяжелой промышленности и ВПК в ущерб другим отраслям, так и не самое удобное географическое положение страны.