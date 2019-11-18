Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

"Во-первых, это население. Проблема численности населения в России всегда давала о себе знать", — говорится в статье. К этой проблеме, как пишет издание, привели Вторая мировая война, в результате которой возникла огромная диспропорция женского населения по отношению к мужскому, а также последствия распада СССР.
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К слабым сторонам России автор относит и сложность управления многонациональным населением, а также экономические трудности. К последним, по его мнению, привели как мононаправленность экономики бывшего Советского Союза, основанной на развитии тяжелой промышленности и ВПК в ущерб другим отраслям, так и не самое удобное географическое положение страны.
Кроме того, Sohu обращает внимание и на трудную международную обстановку. "Если ты мирно настроен, то еще сгодишься", — этой фразой можно описать международную обстановку по отношению к России на сегодняшний день", — считает автор. Россия, будучи главным противником США, обязательно будет сталкиваться с давлением Вашингтона, заключает он.