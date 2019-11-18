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РИА Новости

Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

04:45 18.11.2019 (обновлено: 08:46 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
"Во-первых, это население. Проблема численности населения в России всегда давала о себе знать", — говорится в статье. К этой проблеме, как пишет издание, привели Вторая мировая война, в результате которой возникла огромная диспропорция женского населения по отношению к мужскому, а также последствия распада СССР.
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К слабым сторонам России автор относит и сложность управления многонациональным населением, а также экономические трудности. К последним, по его мнению, привели как мононаправленность экономики бывшего Советского Союза, основанной на развитии тяжелой промышленности и ВПК в ущерб другим отраслям, так и не самое удобное географическое положение страны.
Кроме того, Sohu обращает внимание и на трудную международную обстановку. "Если ты мирно настроен, то еще сгодишься", — этой фразой можно описать международную обстановку по отношению к России на сегодняшний день", — считает автор. Россия, будучи главным противником США, обязательно будет сталкиваться с давлением Вашингтона, заключает он.
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18 ноября, 05:52
aarrem1979
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На мой взгляд есть еще одна слабость. Уж слишком мы добрые. Нам жалко преступников ворующих миллионы и убивающих людей. Нам жалко народы других стран и мы не прекращаем им постоянную помощь. Нам очень жалко министров которые не могут или не хотят управлять страной на благо своего народа, а не своего кармана и т.д.
18 ноября, 05:26
aalek.Lisack2015
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