Циклон принес во Владивосток почти полторы месячные нормы осадков

Циклон в ночь на 18 ноября принес в Приморье сильный дождь, переходящий в снег, штормовой ветер и метель, на дорогах - гололед. Множество автобусных рейсов отменены, нарушено авиасообщение.

"Осадки - мокрый снег, снег - закончились в 10.40 (03.40 мск). Ориентировочное количество выпавших осадков - 43 миллиметра, высота свежевыпавшего снега в разных районах города составила от 2 до 8 сантиметров. (Месячная) норма осадков - 31 миллиметр", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в западных районах Приморья местами выпало около 30 миллиметров снега, во Владивостоке 43 миллиметра выпало в основном за счет дождя.