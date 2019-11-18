Двух приморцев обвиняют в убийстве граждан Китая из-за крупной суммы денег

В сентябре в соцсетях распространилась ориентировка с фотографиями двух жителей Китая и их автомобиля. Отмечалось, что пропавшие на автомобиле Lexus GX 470 выехали из Чугуевского района в направлении Арсеньева, с тех пор о них ничего неизвестно. В полиции РИА Новости сообщили, что о пропаже мужчин заявил родственник одного из них. По данным СУСК, 9 сентября мужчины выехали на автомобиле из села Заметное Чугуевского района с крупной суммой денег и пропали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.