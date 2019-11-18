Двух приморцев обвиняют в убийстве граждан Китая из-за крупной суммы денег

В сентябре в соцсетях распространилась ориентировка с фотографиями двух жителей Китая и их автомобиля. Отмечалось, что пропавшие на автомобиле Lexus GX 470 выехали из Чугуевского района в направлении Арсеньева, с тех пор о них ничего неизвестно. В полиции РИА Новости сообщили, что о пропаже мужчин заявил родственник одного из них. По данным СУСК, 9 сентября мужчины выехали на автомобиле из села Заметное Чугуевского района с крупной суммой денег и пропали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
"Установлено, что к убийству мужчин причастны два местных жителя 1959 и 1968 годов рождения. Подозреваемые задержаны, и 11 ноября 2019 года по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемой статье", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемые решили убить двух китайских граждан, которые занимались скупкой дикоросов. Как указывает СК, фигуранты под надуманным предлогом заманили потерпевших в безлюдное место, застрелили их и похитили крупную сумму денег и автомобиль, тела иностранцев сожгли.
"Проведена проверка показаний на месте, в ходе которой они указали на место совершения убийства и место сожжения тел. Расследование уголовного дела продолжается, по делу назначено ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции", - отмечают следователи.