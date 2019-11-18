В Австралии выпал град размером с куриное яйцо

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Град размером с куриное яйцо выпал в австралийском Квинсленде и разбил стекла машин, домов и предприятий, сообщает телеканал 7News.
По данным телеканала, предупреждение о "гигантском граде и разрушительных ветрах" было выпущено для населенных пунктов от города Гримпи до южной части Брисбена. С подобными явлениями столкнулись жители района Саншайн-Кост на юге штата Квинсленд. При этом сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду отмечался и в других районах штата.
Телеканал ABC, в свою очередь, сообщает, что сильный ветер оставил без электричества почти 20 тысяч домов на юго-востоке страны.
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