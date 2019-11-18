В Австралии выпал град размером с куриное яйцо

По данным телеканала, предупреждение о "гигантском граде и разрушительных ветрах" было выпущено для населенных пунктов от города Гримпи до южной части Брисбена. С подобными явлениями столкнулись жители района Саншайн-Кост на юге штата Квинсленд. При этом сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду отмечался и в других районах штата.