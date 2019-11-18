Власти Приамурья рассказали о состоянии раненных при стрельбе в колледже

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Состояние двух из трех пострадавших при Состояние двух из трех пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске улучшается, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

"Один из пациентов амурской областной детской клинической больницы еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни", — рассказал собеседник агентства.

Состояние третьего раненого, находящегося в городской клинической больнице Благовещенска, также стабильно, он находится в сознании. В понедельник его планируется перевести в травматологическое отделение.

Стрельба в благовещенском колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснило следствие, он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.

В результате погиб один из студентов, пять человек пострадали. Троих прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, арестовали гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж. Сотрудника охранного предприятия, пропустившего вооруженного студента в здание, задержали.