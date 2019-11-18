Британские власти задержали в проливе Ла-Манш 39 мигрантов

По данным газеты, первая лодка была задержана приблизительно в 4.40 по местному времени (7.40 мск), в ней находились девять человек. Вторую лодку с еще пятью мигрантами задержали в 6 утра по местному времени (9 утра мск). В третьей лодке было 11 человек, в четвертой - 14, их остановили в период с 7.00 до 7.30 по местному времени (10-10.30 мск).