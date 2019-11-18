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РИА Новости

Британские власти задержали в проливе Ла-Манш 39 мигрантов

03:41 18.11.2019
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© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами
Лодка с мигрантами
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш четыре лодки с 39 мигрантами, которые пытались добраться до берегов Соединенного Королевства, сообщает британское издание Evening Standard со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.
По данным газеты, первая лодка была задержана приблизительно в 4.40 по местному времени (7.40 мск), в ней находились девять человек. Вторую лодку с еще пятью мигрантами задержали в 6 утра по местному времени (9 утра мск). В третьей лодке было 11 человек, в четвертой - 14, их остановили в период с 7.00 до 7.30 по местному времени (10-10.30 мск).
Как отметила представитель МВД Великобритании, все задержанные представились выходцами из Ирана. По ее словам, мигранты пройдут медицинский осмотр, после чего их передадут сотрудникам миграционной службы в Дувре.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
По данным издания Daily Mail, с января в Британию прибыли порядка 1,5 тысячи просителей убежища, значительное число этих людей рисковало жизнью, чтобы добраться до Соединенного Королевства. На противодействие нелегальной миграции МВД Британии тратит миллионы фунтов.
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