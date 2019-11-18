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РИА Новости

В России появится сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку

03:54 18.11.2019 (обновлено: 11:08 18.11.2019)
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© Depositphotos / kalinovskyРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля
© Depositphotos / kalinovsky
Ремонт автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку появится в России в 2021 году, соответствующий проект "Автошазам" сейчас проходит оценку, сообщил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь партнерства ГЛОНАСС Ярослав Федосеев.
Сервис будет доступен через мобильное приложение. С его помощью пользователь сможет записать звук работающего двигателя, и эти данные будут направляться в систему для анализа.
Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется онлайн, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основе полученных данных система выдает результат и при необходимости рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт.
"Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — "Автошазам". Созданием разработки занимается НП ГЛОНАСС. Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы "Автодата" в 2021 году", — сообщил собеседник агентства.
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ГЛОНАСС (система навигации)АвтоРоссияОбщество
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