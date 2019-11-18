В России появится сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку появится в Сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку появится в России в 2021 году, соответствующий проект "Автошазам" сейчас проходит оценку, сообщил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь партнерства ГЛОНАСС Ярослав Федосеев.

Сервис будет доступен через мобильное приложение. С его помощью пользователь сможет записать звук работающего двигателя, и эти данные будут направляться в систему для анализа.

Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется онлайн, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основе полученных данных система выдает результат и при необходимости рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт.