"Роскосмос" создал схему двигателя самолета — носителя космических ракет

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" получил патент на схему двигателя для самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, говорится в описании к изобретению, которое опубликовано на сайте Роспатента

Специалисты "Роскосмоса" разработали схему комбинированного двигателя, совмещающего возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя. Изобретение, как говорится в описании к нему, "может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью".

Этот двигатель предлагается использовать в основном на самолете-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома, набирать скорость до шести Махов и, выступая своеобразной первой ступенью, запускать со своего борта в космос ракету. Актуальность разработки в "Роскосмосе" подтверждают ведущимися в США и Великобритании аналогичными работами по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка, как отмечается в пояснении к описанию изобретения, имеет сложную схему двигателя. Российское изобретение проще.

Это не первый проект, который рассматривает возможность выведения груза в космос по технологии "воздушного старта". Технология предполагает запуск ракеты с воздушного средства (самолета, дирижабля или экраноплана), которое находится в полете. Она разрабатывается учеными с середины прошлого века, но почти за 70 лет из более чем ста проектов успешными были единицы.

В США в 1970-х годах была протестирована система воздушного пуска ракеты для поражения спутников с истребителя F-15. Эти испытания увенчались успехом, но работы в дальнейшем свернули. В 1990 году в рамках проекта американских компаний Orbital Science и Hercules Aerospace на орбиту Земли успешно вывела спутник ракета-носитель Pegasus, запущенная с самолета. В настоящее время это единственная система с воздушным стартом, находящаяся в эксплуатации.