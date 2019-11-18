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РИА Новости

"Роскосмос" создал схему двигателя самолета — носителя космических ракет

03:16 18.11.2019 (обновлено: 09:10 18.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" получил патент на схему двигателя для самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, говорится в описании к изобретению, которое опубликовано на сайте Роспатента.
Специалисты "Роскосмоса" разработали схему комбинированного двигателя, совмещающего возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя. Изобретение, как говорится в описании к нему, "может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью".
Этот двигатель предлагается использовать в основном на самолете-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома, набирать скорость до шести Махов и, выступая своеобразной первой ступенью, запускать со своего борта в космос ракету. Актуальность разработки в "Роскосмосе" подтверждают ведущимися в США и Великобритании аналогичными работами по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка, как отмечается в пояснении к описанию изобретения, имеет сложную схему двигателя. Российское изобретение проще.
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Это не первый проект, который рассматривает возможность выведения груза в космос по технологии "воздушного старта". Технология предполагает запуск ракеты с воздушного средства (самолета, дирижабля или экраноплана), которое находится в полете. Она разрабатывается учеными с середины прошлого века, но почти за 70 лет из более чем ста проектов успешными были единицы.
В США в 1970-х годах была протестирована система воздушного пуска ракеты для поражения спутников с истребителя F-15. Эти испытания увенчались успехом, но работы в дальнейшем свернули. В 1990 году в рамках проекта американских компаний Orbital Science и Hercules Aerospace на орбиту Земли успешно вывела спутник ракета-носитель Pegasus, запущенная с самолета. В настоящее время это единственная система с воздушным стартом, находящаяся в эксплуатации.
В России в разное время предлагалось запускать ракеты в космос с Ан-225, Ан-124, Ил-76, Ту-160 и Ту-22, высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоспатентРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
не дочитал , там в конце статье должно быть резюме : под эту новую схему Роскосмос планирует распилить 100 млрд рублей
18 ноября, 04:05
Ваше Благородие
12400038
Роскосмос-на данный момент это анти бренд!
18 ноября, 04:38
Андрей Вишневский
14000031
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