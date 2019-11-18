Садальский осудил Лолиту за ее поведение после развода

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Актер Станислав Садальский осудил поведение певицы Лолиты Милявской после ее развода с мужем Дмитрием Ивановым, отметив при этом, что публичное выпячивание личной жизни является неприемлемым. Соответствующий пост артист разместил в своем Instagram.
"Вот как бывает, а только так и происходит. Одна артистка бегала по всем телеканалам и рассказывала, как счастлива с молодым мужем. Сегодня она проклинает девять лет замужества и обильно льет гадости на возлюбленного, бросившего ее", - написал Садальский, сопроводив сообщение фотографией Лолиты.
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По словам актера, идеальным примером расставания является развод советской кинозвезды Людмилы Целиковской и ее мужа Юрия Любимова. Он напомнил, что, несмотря на критику поступка Любимова в советской прессе, Целиковская встала на сторону бывшего супруга.
"Всегда был против выпячивания чувств в семье, чем жарче любовь, тем быстрее расставание", - заключил Садальский.
О расставании Милявской и Иванова стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы. Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.
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