Исследование: четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Четверть Четверть россиян не устраивает, как они питаются в течение рабочего дня, при этом большинство опрошенных приносят еду из дома, показало исследование компании HeadHunter.

Согласно данным исследования, большинство россиян (61%) приносят еду из дома, чтобы пообедать на работе, менее трети (31%) ходят в ближайшие кафе, 22% - пользуются услугами столовой на работе, а 13% обходятся без обеда. При этом большинство респондентов (73%) отметили, что их устраивает то, как они питаются в течение дня, четверть респондентов (24%) высказали противоположную точку зрения.

При неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных отметили, что предпочли бы обедать в ближайших кафе, пятая часть (21%) выбрала бы столовую на работе, по 15% респондентов приносили бы еду из дома или заказывали еду с доставкой на работу, только 7% отметили, что ходили бы обедать домой.

Исследование показало, что, оценивая доставку обедов, еду в ближайших кафе и в рабочей столовой, респонденты наиболее высоко оценили скорость обслуживания и цены в столовых на работе. При этом качество еды и выбор блюд больше устроил респондентов в службах доставки еды.

Больше половины респондентов (51%) уточнили, что возможности для питания скорее не важны для них при поиске работы, о важности этого параметра заявили 46% респондентов. При этом большинство опрошенных высказались за то, что работодатель должен организовывать питание сотрудников (62%), более четверти (27%) респондентов посчитали, что работодатель не обязан заниматься этим.