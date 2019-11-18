Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В окрестностях деревни Заозерье в Гороховецком районе Владимирской области посреди дороги стоят две опоры ЛЭП.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как по центру недавно отремонтированной проезжей части стоит столб, а через несколько километров — еще один. При этом знаки, предупреждающие водителей о предстоящих препятствиях, отсутствуют.
Глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов, комментируя ситуацию изданию "Подъем", заявил, что дорога "еще не сдана". "Люди лезут, без разрешения едут по ней, поэтому и получается так. Хоть перекрывай", — рассказал он.
Наумов также пообещал, что столбы уберут в ближайшее время.