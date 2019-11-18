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РИА Новости

В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов

02:48 18.11.2019 (обновлено: 03:03 18.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в Аэропорту
Самолет в Аэропорту
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в Аэропорту. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Десятки вылетов самолетов задерживаются, 60 автобусных рейсов отменили в Приморье из-за снежного циклона.
Ночью в Приморье начался дождь, переходящий в снег, дует сильный ветер, местами до штормового, образовался гололед.
Как сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток, рейсы задерживаются на вылет и прилёт по погодным условиям, но аэропорт не закрывают. Согласно расписанию на сайте аэропорта, задерживаются самолёты из Южно-Сахалинска, Токио, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, вылет задерживают в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Москву и другие. Внутренний рейс в Кавалеров отменен.
Согласно сайту Приморского автовокзала, отменены 60 автобусных рейсов в Уссурийск, Спасск, Находку, Краскино и другие населенные пункты.
Из-за плохой погоды силы Тихоокеанского флота второй раз за пять дней переведены в режим повышенной штормовой готовности, отмечается в сообщении флота. В заливе Петра Великого ожидается волна высотой до 3,5 метра.
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