В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Десятки вылетов самолетов задерживаются, 60 автобусных рейсов отменили в Десятки вылетов самолетов задерживаются, 60 автобусных рейсов отменили в Приморье из-за снежного циклона.

Ночью в Приморье начался дождь, переходящий в снег, дует сильный ветер, местами до штормового, образовался гололед.

Как сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток, рейсы задерживаются на вылет и прилёт по погодным условиям, но аэропорт не закрывают. Согласно расписанию на сайте аэропорта, задерживаются самолёты из Южно-Сахалинска, Токио, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, вылет задерживают в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Москву и другие. Внутренний рейс в Кавалеров отменен.

Согласно сайту Приморского автовокзала, отменены 60 автобусных рейсов в Уссурийск, Спасск, Находку, Краскино и другие населенные пункты.