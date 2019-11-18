Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Крыма Украине необходимо значительно улучшить состояние экономики в стране и придерживаться "европейского" курса. Такое мнение высказал экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский

"Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину", — заявил политик в интервью " Европейской правде ".

При этом он отметил, что на сегодняшний день в Европарламенте скептически относятся к идее вступления Украины в ЕС. Ващиковский добавил, что сейчас Брюссель лишь обдумывает возможность диалога по вопросу "перехода к концепции подготовки к членству".

Реакция сенатора Пушкова

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал высказывание Ващиковского, назвав совет депутата Европарламента лишенным смысла.

"С Крымом вопрос закрыт", - отметил сенатор. При этом он указал, что для экономического рывка, если он в принципе возможен, Киеву потребуются многие годы. "За это время Донбасс будет потерян", - добавил Пушков.

Планы Украины по "возвращению" полуострова

Киевские власти регулярно сообщают о новых планах по "возвращению" российского полуострова в состав Украины. Ранее в ноябре так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал об основных направлениях работы по "деоккупации" полуострова.

В Киеве, по его словам, планируют разработать "необходимые для Крыма и крымчан законопроекты". Кориневич заявил, что украинские власти уже подготовили "определенные наработки".

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский также рассказывал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

"Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет именно с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу об этом говорить, еще рано… Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами", - заявил украинский лидер в ходе ежегодного форума YES.

По его словам, он проводит встречи в разных форматах, в которых обсуждается, в том числе, модель по "возвращению" полуострова.

Мнение главы общественной палаты Крыма

Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

"Они выдумывают различные технологические пропагандистские приемчики, чтобы сохранить лицо или сделать хорошую мину при совершенно плохой игре. Это все не имеет к реальности никакого отношения", - сказал Иоффе.

Глава ОП республики уверен, что Зеленский, его окружение и все более или менее разбирающиеся в современной политической обстановке деятели на Украине понимают, что Крым никогда уже больше украинским не будет.

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.