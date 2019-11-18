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РИА Новости

Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке

02:43 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковДоллары
Доллары
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Доллары. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет директоров компании-производителя персональных компьютеров и принтеров HP отклонил предложение корпорации Xerox о покупке, сообщается на сайте компании.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Xerox рассматривает вопрос о поглощении компании HP.
На сайте HP отмечается, что Xerox готова была приобрести компанию примерно за 33,5 миллиарда долларов.
"HP Inc. сегодня сообщила, что ее совет директоров единогласно отклонил сделанное корпорацией Xerox по собственной инициативе предложение приобрести компанию", - говорится в сообщении.
Компания HP направила соответствующее письмо с отказом от покупки главе Xerox Джону Висентину. В письме сообщается, что сделанное предложение "значительно недооценивает HP и не отвечает интересам ее акционеров".
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Hewlett-Packard (HP)Xerox CorporationЭкономика
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