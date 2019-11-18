Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке

HP может сократить до 4 тысяч сотрудников в ближайшие три года

Американская компания HP Inc. планирует сократить около 3-4 тысяч рабочих мест в течение следующих трех лет на фоне сложной рыночной среды, заявил гендиректор компании Дион Уайслер.