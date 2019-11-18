Авария оставила без тепла более трех тысяч жителей города Корсаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Авария оставила без теплоснабжения более 3 тысяч жителей города Корсакова на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС.
По данным ведомства, из-за ЧП на теплотрассе без тепла остались жильцы 22 многоквартирных домов на улицах Лермонтова и Морская и Приморском бульваре. В них проживают 3 тысячи 89 человек, из них 629 детей.
В ремонтно-восстановительных работах задействовано 18 человек и восемь единиц техники.
По информации мэрии Корсакова, в понедельник к 12.00 (4.00 мск) теплоснабжение планируют полностью восстановить.
15 ноября, 15:54В Саратове свыше 50 многоквартирных домов остались без отопления