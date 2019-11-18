Мединский рассказал об отношении к фильму "Текст" с Асмус в главной роли

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр культуры Министр культуры Владимир Мединский в интервью RT заявил, что ему понравился фильм "Текст".

"Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей, особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно", — отметил Мединский.

Он добавил, что читал одноименный роман Дмитрия Глуховского, однако не является поклонником этого произведения.

Также министр отметил, что в целом не против демонстрации откровенных сцен в фильмах, если они сделаны профессионально и снабжены соответствующим рейтингом.

"Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино", — сказал Мединский.