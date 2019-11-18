Новый состав белорусского парламента соберется 6 декабря

МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Первая сессия нового созыва Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии состоится 6 декабря, сказала глава ЦИК Лидия Ермошина.
"Что же касается созыва первой сессии, то у меня уже есть договоренность с руководителями уходящих палат парламента о том, что первая сессия двух палат парламента, у нас просто нет другого срока. Одна состоится с утра, другая во второй половине дня, по крайней откроются - 6 декабря. Шестого декабря в 10 часов утра откроется сессия Палаты представителей, в 14 часов в этот же день - Совета республики", - сказала Ермошина на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, заседание ЦИК по подведению итогов выборов в нижнюю палату парламента состоится 22 ноября.
Итоговая явка на выборах, по предварительным данным, составила 77,22%. Ранее Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату состоялись по всем 110 округам. В прошлую кампанию в 2016 году явка составляла 74,7%.
Ранее, 7 ноября, в республике состоялись выборы в верхнюю палату (Совет республики), по итогам которых были избраны 56 сенаторов нового созыва. Еще восемь членов Совета республики назначает президент страны.