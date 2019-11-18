Новый состав белорусского парламента соберется 6 декабря

"Что же касается созыва первой сессии, то у меня уже есть договоренность с руководителями уходящих палат парламента о том, что первая сессия двух палат парламента, у нас просто нет другого срока. Одна состоится с утра, другая во второй половине дня, по крайней откроются - 6 декабря. Шестого декабря в 10 часов утра откроется сессия Палаты представителей, в 14 часов в этот же день - Совета республики", - сказала Ермошина на пресс-конференции в понедельник.