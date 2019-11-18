США и ЕС призвали грузинские власти и оппозицию мирно найти общий язык

ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти страны и оппозицию, которая протестует из-за неспособности парламента провести избирательную реформу, найти общие пути для восстановления доверия и выхода из кризиса. Об этом говорится в их совместном заявлении.
Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов в парламент к пропорциональной. Перед зданием парламента начались протесты и появились палатки. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют внеочередных выборов и назначения переходного правительства.
"С учетом событий сегодняшнего дня считаем важным начать неотложную работу между правительством, политическими партиями и гражданским обществом для восстановления доверия путем спокойного и взаимоуважительного диалога для поиска таких путей, которые будут приемлемы для всех", — сказано в заявлении.
"Мы полностью поддерживаем права мирных демонстрантов и свободу выражения слова. Призываем всех, кто выполняет это право, действовать в рамках закона и конституции", — говорится в тексте.
Посольство США и представительство ЕС также заявили, что осознают разочарование большой части населения страны из-за провала реформ.