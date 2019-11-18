США и ЕС призвали грузинские власти и оппозицию мирно найти общий язык

Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов в парламент к пропорциональной. Перед зданием парламента начались протесты и появились палатки. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют внеочередных выборов и назначения переходного правительства.