Пушков ответил на совет экс-главы МИД Польши Украине по "возвращению" Крыма

Ранее Ващиковский заявил, что для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Крыма Украине необходимо значительно улучшить состояние экономики и придерживаться "европейского" курса.

"Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши — вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине — лишен смысла. С Крымом вопрос закрыт", — написал Пушков.

При этом он отметил, что для экономического рывка, если он в принципе возможен, Киеву потребуются многие годы.