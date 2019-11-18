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РИА Новости

Пушков ответил на совет экс-главы МИД Польши Украине по "возвращению" Крыма

01:04 18.11.2019 (обновлено: 10:23 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал высказывание экс-главы МИД Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах, которые Киев якобы должен предпринять для "возвращения" Крыма.
Ранее Ващиковский заявил, что для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Крыма Украине необходимо значительно улучшить состояние экономики и придерживаться "европейского" курса.
"Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши — вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине — лишен смысла. С Крымом вопрос закрыт", — написал Пушков.
При этом он отметил, что для экономического рывка, если он в принципе возможен, Киеву потребуются многие годы.
"За это время Донбасс будет потерян", — заключил сенатор.
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Витольд ВащиковскийАлексей ПушковПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
После того, что Украина сотворила с жителями Донбасса, то Донбасс уже потерян для Украины - это понятно даже ребенку.
18 ноября, 01:43
ВпВсё помню! Дедушка
10201004
я бы дал другой совет. Если любишь - отпусти))
18 ноября, 01:44
Александр Сергеевич
5930002
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