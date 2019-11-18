В Белоруссии уточнят данные по явке на выборах

МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии, составившая, по предварительным данным, 77,22% еще будет уточняться, но радикально не изменится, сказала глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Итоговая явка на парламентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, составила 77,22%. Ранее Ермошина информировала, что выборы состоялись по всем 110 избирательным округам.
"Конечно, при составлении уже подробных данных по округам она (явка – ред.) будет уточняться, но, конечно, она уже не изменится радикально", - сказала Ермошина на пресс-конференции.
В прошлую парламентскую кампанию в 2016 году явка составляла 74,7%.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходили в воскресенье по 110 избирательным округам, белорусам предстояло избирать 110 депутатов. Участки для голосования закрылись в Белоруссии в 20.00 (совпадает с мск). Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.