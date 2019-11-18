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РИА Новости

В Белоруссии уточнят данные по явке на выборах

00:58 18.11.2019
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоМужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии, составившая, по предварительным данным, 77,22% еще будет уточняться, но радикально не изменится, сказала глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Итоговая явка на парламентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, составила 77,22%. Ранее Ермошина информировала, что выборы состоялись по всем 110 избирательным округам.
"Конечно, при составлении уже подробных данных по округам она (явка – ред.) будет уточняться, но, конечно, она уже не изменится радикально", - сказала Ермошина на пресс-конференции.
В прошлую парламентскую кампанию в 2016 году явка составляла 74,7%.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходили в воскресенье по 110 избирательным округам, белорусам предстояло избирать 110 депутатов. Участки для голосования закрылись в Белоруссии в 20.00 (совпадает с мск). Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Вчера, 21:21
Клинцевич отметил организованность парламентских выборов в Белоруссии
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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