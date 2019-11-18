В Белоруссии уточнят данные по явке на выборах

Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019

МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Итоговая явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии , составившая, по предварительным данным, 77,22% еще будет уточняться, но радикально не изменится, сказала глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Итоговая явка на парламентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, составила 77,22%. Ранее Ермошина информировала, что выборы состоялись по всем 110 избирательным округам.

"Конечно, при составлении уже подробных данных по округам она (явка – ред.) будет уточняться, но, конечно, она уже не изменится радикально", - сказала Ермошина на пресс-конференции.

В прошлую парламентскую кампанию в 2016 году явка составляла 74,7%.