Соединение в ЗВО скоро получит бригадный комплект комплекса "Искандер"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Ракетное соединение Ракетное соединение Западного военного округа скоро получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса " Искандер ", сообщил начальник российских ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский.

"Завершается перевооружение ракетных соединений с ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер". В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Матвеевского, в войска также поступают гаубицы "Мста-СМ", реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г" и крупного калибра "Торнадо-С".

"В рамках создания принципиально новых комплексов продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нём создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", - добавил Матвеевский.

Кроме того, в интересах артиллеристов разрабатывается пункт комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О".