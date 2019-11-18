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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

00:24 18.11.2019 (обновлено: 11:23 18.11.2019)
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© РИА Новости / М. ФилимоновШтаб 2-й чехословацкой бригады им. Штефанека
Штаб 2-й чехословацкой бригады им. Штефанека
© РИА Новости / М. Филимонов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Армия и народ Словакии восхищались победами Красной армии во Второй мировой войне и считали, что она внесла больший вклад, чем все остальные страны антигитлеровской коалиции вместе взятые, следует из документов, опубликованных в понедельник российским Минобороны.
Военное ведомство открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.

"Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной армии, которую ждут с нетерпением. <…> Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоев словацкого населения к Красной армии и братскому русскому народу. Население восхищается Красной армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР", — приводит Минобороны фрагмент политдонесения первого Украинского фронта о военно-политической обстановке.

В этом же документе содержится высказывание словацкого генерала Виста о том, что Красная армия показала всему миру пример стойкости и мужества. Он называл честью для воинов Чехословацкой республики сражаться "бок о бок со знаменитыми бойцами Красной армии за освобождение нашей родины".
Минобороны также указывает на боевое донесение командира сформированного на территории СССР 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила, которое свидетельствует о том, что его соединение 31 августа 1944 года на фоне "позитивного и доверительного отношения словацкого народа к Красной армии" перешло в подчинение командующего войсками 4-го Украинского фронта. В составе корпуса Кратохвила находились отдельная танковая и воздушно-десантная бригады, а также авиационный полк.
© Фото : Минобороны РоссииПолитдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
1 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииПолитдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
2 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииПолитдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
3 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииПолитдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
4 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
1 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
2 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
3 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
4 из 4
Политдонесение первого Украинского фронта о военно-политической обстановке
© Фото : Минобороны России
Главный делегат словацкого правительства на освобожденной территории Франтишек Немец, слова которого приводит Минобороны, говорил, что "победы, одержанные Россией в этой войне, ее жертвы превышают все, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлеровской коалиции".
"У словацкого народа есть пословица: "Вместе в бою, вместе и в миру". Я думаю, что выражу мнение всего нашего правительства и всего населения нашей Родины, если официально скажу вам, что извечное братство наших народов, скрепленное кровью в этой великой войне, должно сохраниться на вечные времена", — заявлял Немец.
Словацкое национальное восстание — восстание, организованное словацким движением сопротивления в августе-октябре 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено Вермахтом, партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкая и румынская армии не освободили Словакию в 1945 году.
© Фото : Минобороны РоссииБоевое донесение командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила
Боевое донесение командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила
© Фото : Минобороны России
Боевое донесение командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила
15424019
Обсудить 5
Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Это они пусть еще 1969 год вспомнят как они в чехословакии восстание подавляли и про радость от коммунизма
18 ноября, 01:03
BABen Ali
8000032
Говорят что под российским триколором скрывается серп и молот.... И очернить нашу общую победу над фашизмом не получится...
18 ноября, 02:00
С Свобода Разума
1710006
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