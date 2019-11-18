Россия получила новый шанс стать винной провинцией мира, считает Киселев

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия получила второй в своей истории шанс стать винной провинцией мира, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
"В начале XX века усилиями Голицына Россия больше экспортировала вина, чем импортировала. У нас тогда был исторический шанс стать настоящей винной провинцией <...>. Мы его упустили <...>. Сейчас <...> у нас есть для этого все: у нас есть желание, технологии, у нас есть 45-я параллель, широта Бордо", — сказал председатель союза в интервью "Известиям".
Он отметил, что виноград в России можно выращивать не только в Крыму или Краснодарском крае, но и, например, в низовьях Волги, а также напомнил, что на 43-й параллели находится Владивосток.
"Владивосток южнее Крыма, то есть мы можем выращивать виноградники и заниматься виноделием даже на Дальнем Востоке", — отметил Киселев.
Новый законопроект он охарактеризовал как революционный и выразил уверенность, что документ поможет развитию отрасли.
"Во-первых, он защитит земли, пригодные для виноградников, и, как минимум, ограничит балк (виноматериалы, поставляемые наливом. — Прим. ред.). Мы пока не знаем конечной версии. Но, так или иначе, доктринально он нацелен на то, чтобы поддерживать наше виноградарство и виноделие", — заключил собеседник "Известий".
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