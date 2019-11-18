Россия получила новый шанс стать винной провинцией мира, считает Киселев

"В начале XX века усилиями Голицына Россия больше экспортировала вина, чем импортировала. У нас тогда был исторический шанс стать настоящей винной провинцией <...>. Мы его упустили <...>. Сейчас <...> у нас есть для этого все: у нас есть желание, технологии, у нас есть 45-я параллель, широта Бордо", — сказал председатель союза в интервью "Известиям".