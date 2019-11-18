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РИА Новости

Союз виноделов России обсуждает тему запрета импорта дешевых виноматериалов

00:35 18.11.2019
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России обсуждает тему запрета импорта в Россию винного балка (дешевых виноматериалов наливом), но единого мнения по данной теме пока нет, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель союза Дмитрий Киселев.
Законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ, который 19 ноября будет обсуждаться в первом чтении в Госдуме, устанавливает, что при производстве вина запрещается, в частности, переработка или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного.
"Версия закона, которая представлена в Государственной Думе, которая будет обсуждаться, статья 24, пункт 11 - она запрещает импорт балка. Понятно, что это первое чтение, понятно, что будет дан месяц для обсуждения этой темы, и будут вноситься поправки", - сказал Киселев в интервью "Известиям".
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"Союз виноградарей и виноделов России обсуждает эту тему, единого мнения пока нет, потому что мы даже никак не формализовали этот процесс", - добавил он, указав, что объединение сейчас собирает различные мнения по данному вопросу.
Так, в союзе состоят производители, которые выпускают вино либо из собственного винограда, либо закупают его у других поставщиков в РФ. Такие виноделы могут быть заинтересованы в том, чтобы запретить ввоз балка. "Я считаю, что в интересах России в любом случае, рано или поздно, балк запретить. Но законодатели решат, когда это сделать, сколь срочно это нужно. Но то, что закон нацеливает на это - это большое дело", - указал Киселев.
По его словам, запрет импорта балка в краткосрочной перспективе может отчасти привести к росту цен на вино в России. "Но если мы будем выращивать свой виноград, если мы будем расширять площади виноградников, налаживать свое производство, разумно, современно, технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке, и цена будет снижена", - подчеркнул председатель союза.
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