Союз виноделов России обсуждает тему запрета импорта дешевых виноматериалов

Законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ, который 19 ноября будет обсуждаться в первом чтении в Госдуме, устанавливает, что при производстве вина запрещается, в частности, переработка или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного.

"Версия закона, которая представлена в Государственной Думе, которая будет обсуждаться, статья 24, пункт 11 - она запрещает импорт балка. Понятно, что это первое чтение, понятно, что будет дан месяц для обсуждения этой темы, и будут вноситься поправки", - сказал Киселев в интервью " Известиям ".

"Союз виноградарей и виноделов России обсуждает эту тему, единого мнения пока нет, потому что мы даже никак не формализовали этот процесс", - добавил он, указав, что объединение сейчас собирает различные мнения по данному вопросу.

Так, в союзе состоят производители, которые выпускают вино либо из собственного винограда, либо закупают его у других поставщиков в РФ. Такие виноделы могут быть заинтересованы в том, чтобы запретить ввоз балка. "Я считаю, что в интересах России в любом случае, рано или поздно, балк запретить. Но законодатели решат, когда это сделать, сколь срочно это нужно. Но то, что закон нацеливает на это - это большое дело", - указал Киселев.