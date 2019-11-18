Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия резко сократила долю американской валюты в международных резервах, на очереди — Фонд национального благосостояния. Сейчас там на доллар приходится 46 процентов, Минфин собирается урезать этот показатель почти вдвое. Почему Москва переводит стратегические запасы в другие активы, насколько это рискованно и экономически оправданно — в материале РИА Новости.

Токсичный доллар

По данным на начало ноября, объем долларовых активов в Фонде национального благосостояния составлял 45,4 миллиарда — это 46 процентов всех валютных средств. По действующим правилам Минфина доля долларовых вложений в структуре ФНБ должна составлять 45 процентов, столько же — в евро, еще десять процентов — в фунтах стерлингов.

Однако уже в следующем году правила изменятся. Как сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев, доля доллара постепенно снизится до 23,6 процента. Его заменят евро и юани.

Аналитики объясняют: это стратегическое решение, которое ничем особым не грозит, а, наоборот, минимизирует внешние риски, в первую очередь санкционные.

"США используют сложившуюся финансовую систему для продвижения своих политических интересов, поэтому государства, чья политика входит в противоречие с Вашингтоном, сокращают долларовые активы. В долгосрочной перспективе американская валюта станет токсичной — и не только по политическим причинам", — говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".

Вслед за Центробанком

Меняя валютную структуру ФНБ, Минфин следует примеру Банка России. Только за второй квартал прошлого года около 100 миллиардов долларов, полученных от реализации казначейских облигаций США, регулятор инвестировал в долговые бумаги Китая, Японии и стран Евросоюза.

С 31 марта 2018-го по 31 марта 2019-го доля доллара в активах ЦБ снизилась почти вдвое — с 43,7 процента до 23,6 процента. На юань теперь приходится 14,2 процента (было пять процентов), на евро — 30,3 процента (было 22,2 процента).

Аналитики агентства Bloomberg уверяют, что в результате Россия недополучила около 7,7 миллиарда долларов потенциального дохода. Дело в том, что пока Банк России снижал риски от санкций и инвестировал в евро и юань, американская валюта понемногу дорожала.

Однако этот убыток — "бумажный", чисто теоретический, и он никогда не станет реальным: Центробанк ведь не собирается вновь наращивать портфель долларовых активов. Зато юани и евро гораздо нужнее российской экономике, поскольку Европа и Китай — наши основные внешнеторговые партнеры.

К тому же глобальные перспективы доллара вызывают все больше сомнений у экономистов: в то, что США способны расплатиться по своим гигантским долгам, никто не верит. Падение спроса на американские долговые бумаги и, соответственно, существенная девальвация национальной валюты — лишь вопрос времени.

"Банк России много критиковали и за инвестиции в золото, но эти вложения оправдывают себя постоянной положительной переоценкой. Золото не зависит от какого-либо печатного станка и лишь дорожает на историческом горизонте. Значит, сокращение доли доллара в пользу других активов — оправданная мера, а в долгосрочной перспективе и вполне прибыльная, хотя в пределах нескольких месяцев могут наблюдаться небольшие потери", — отмечает Кочетков.

Долгосрочный инструмент

Экономисты подчеркивают, что Фонд национального благосостояния — это долгосрочный инструмент обеспечения стабильности государственных финансов. От него не требуется постоянная прибыль, так что "бумажные" потери нескольких миллиардов брать в расчет не стоит. Гораздо важнее исключить системные риски.

"Санкционное давление может обернуться заморозкой российских счетов в американских банках. Поэтому и происходит диверсификация в пользу инвестиций в Европе и Китае, даже несмотря на отрицательную доходность", — указывает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.