"Приму крейсер в подарок". Какие проблемы Киев создаст на Черном море

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Главком Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко пожаловался, что Россия усилила мощь Черноморского флота ракетами "Калибр". Так он намекнул Киеву, что правительство могло бы щедрее финансировать ВМС. Сегодня украинские моряки рады, если им дарят суда "союзники". Однако это не значит, что у адмиралов нет амбиций и Киев не способен создать угрозу на Черном море.

История подарка

Главком украинского флота также сообщил, что Черноморский флот России пополнился: число кораблей увеличилось с 34 до 49, подводных лодок — с одной до семи. И добавил, что летом российские бомбардировщики Ту-22М3 якобы отработали удар по Одессе.

На это Киев, по его мнению, должен ответить "наращиванием корабельно-катерного состава, возведением береговой инфраструктуры, строительством кораблей и катеров на собственных судостроительных предприятиях и качественным сотрудничеством со странами НАТО".

Бывший командующий Балтфлотом Владимир Валуев связал обеспокоенность адмирала с желанием увеличить финансирование. Дела во вверенном Воронченко флоте идут ни шатко ни валко. За день до его эмоционального выступления в Практической гавани Одессы подняли украинские флаги на трех новых единицах Военно-морских сил — двух катерах и спасательном судне. Они списаны из Береговой охраны США еще в 2017-м и достались Киеву в рамках программы Пентагона по реализации избыточного военного имущества (Excess Defense Articles). Украина оплатила только расконсервацию, ремонт, транспортировку плавсредств и подготовку экипажей.

Но даже таких подарков пришлось дожидаться несколько лет. Разговоры об американских катерах начались в 2016-м, когда предыдущий президент страны Порошенко уволил с должности главкома Сергея Гайдука. Этот адмирал настаивал на строительстве полноценного флота с фрегатами и подводными лодками. Видимо, в Киеве посчитали его программу нереалистичной и заменили Гайдука танкистом Воронченко. Украина решила создавать так называемый москитный флот из малых кораблей.

Другого варианта просто не было. Украинские ВМС, за исключением флагмана "Гетмана Сагайдачного", малого противолодочного и десантного кораблей, состоят из катеров и малых судов. Строительство даже таких небольших кораблей, как корветы на верфях в Николаеве, все откладывалось. На этом фоне сообщение о том, что американцы подарят катера сразу после летних учений "Си бриз — 2017", не могло не обрадовать.

Маневры прошли, но катеров все не было. Судя по всему, дело затягивалось, потому что было не в интересах Порошенко. Принадлежавшая президенту "Кузница на Рыбальском" строила артиллерийские катера, и конкуренты ей были не нужны. Но все же в сентябре 2018-го глава государства отправился в Балтимор за подарком "союзников".

В стране желание Порошенко и других украинских "промышленников" зарабатывать на поставках для ВМС тоже не поддержали. Переметнувшийся в ходе предвыборной кампании к Зеленскому глава МВД Арсен Аваков заявил, что подчиненные ему пограничники закупят катера во Франции.

Новому президенту достался тот самый "москитный флот" и остатки былых мечтаний. Летом он инспектировал главную надежду украинских ВМС, которая со временем превратилась в проблему, — крейсер "Украина", строящийся с 1984 года.

Министр обороны Степан Полторак предложил Зеленскому покончить с проектом, потому что даже на содержание недостроя требовались средства из казны. В сентябре "Укроборонпром" объявил о продаже "Украины".

Военный бюджет Украины

Так что Воронченко придется довольствоваться подарками "союзников" и считать "Калибры" на российских кораблях. Хотя Киев на обороне не экономит, в принятом Верховной радой бюджете на 2020-й львиную долю составляют именно расходы на армию, флот, полицию и Нацгвардию: из триллиона 195 миллиардов гривен — 246 миллиардов. На образование и обслуживание госдолга — 145 и 141 миллиард. Финансирование регионов и социальные субсидии урезали. При Порошенко на силовиков выделяли поменьше: из 1,11 триллиона — 212 миллиардов.

"Военный бюджет при Зеленском увеличился на 15 процентов, — говорит украинский политтехнолог Андрей Золотарев. — Это означает одно: Киев продолжит политику Порошенко. Но ситуация с флотом не изменится, даже если Зеленский решит еще увеличить расходы на оборону. Военно-морские силы Украины эфемерны. Да, население накачивают милитаризмом, но при разваленной экономике и отсутствии реальной военной мощи все это воспринимается как неадекватность".

Штабной офицер ВМС Украины, согласившийся побеседовать с РИА Новости, отметил амбиции адмиралов. "От стремлений никто не отказался — их отложили на перспективу, на очень долгосрочную перспективу. Но те, кто сидят наверху в Киеве, не представляют, какие задачи должен решать флот и зачем он вообще нужен. Да и отток квалифицированных кадров сказывается — Военно-морскими силами командует танкист", — подчеркнул он.

"Мирный" Зеленский

По словам военного эксперта Бориса Рожина, военный флот Украины финансируется по остаточному принципу, в Киеве никто не питает иллюзий относительно его боеспособности.

"Сейчас мало выделить деньги, чтобы получить от промышленности даже малые суда: не хватает специалистов, деградировали мощности. После разрыва связей с Россией в стране нет замкнутых циклов производства вооружения. Амбиции построить что-то свое уровня фрегатов или корветов остались во временах Януковича. В итоге все свелось к выпрашиванию: "Приму в дар боевой корабль", — указывает он.

"Флот — это дорогой и технологически сложный инструмент защиты суверенных интересов. У Украины круг суверенных, ее собственных интересов сужается, если таковые еще есть. С этой точки зрения большой флот Киеву не нужен, — полагает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.— Вполне достаточно малых судов для защиты прибрежной зоны".

Как объясняет эксперт, малый масштаб нового украинского флота не означает, что у России нет проблем на этом направлении: "Совокупная угроза со стороны Украины растет. Киев предоставляет инфраструктуру своего черноморского побережья ВМС и ВВС НАТО, постепенно наращивает личный состав флота, идет модернизация военно-морских баз и объектов, в том числе морского спецназа. Два американских катера мало что значат, но если реализуются планы передачи фрегатов, то это может изменить баланс сил. На Украине также ведутся разработки ракетного оружия, использование которого в акватории Черного моря увеличивает совокупный потенциал угроз".