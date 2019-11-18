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РИА Новости
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Портал "Открытый бюджет" Минпромторга доступен бизнесменам и всем гражданам

11:50 18.11.2019
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Портал "Открытый бюджет" Минпромторга
Портал Открытый бюджет Минпромторга
Современный российский бизнес работает в непростых условиях. Стагнирующий спрос на потребительском рынке, дефицит инвестиций, административная и налоговая нагрузка – все эти факторы делают успешное развитие предприятия непростой задачей. Впрочем, проблемы российского бизнеса не уникальны, они, в той или иной мере, характерны для всех стран. Несмотря на то, что современное российское государство принято часто упрекать в том, что оно рассматривает бизнес лишь как источник налоговых поступлений, поддержка развития корпоративного сектора является одним из основных направлений государственной политики. Настороженное отношение со стороны предпринимателей к государственным инициативам в ряде случаев является следствием их недостаточной информированности о практической работе, ведущейся, прежде всего, исполнительными органами.
Информация о государственном бюджете, направлениях расходования средств и эффективности этих расходов раскрывается органами власти на всех уровнях. Развитие информационных технологий позволило значительно упростить доступ к таким данным. Современная российская практика раскрытия информации о бюджетах органов государственной власти на специализированных интернет-ресурсах показывает, что они вызывают, прежде всего, интерес со стороны журналистского и научного сообщества, уровень же востребованности такой информации со стороны предпринимателей и общественности относительно невысок.
Вместе с тем, в России за последнее десятилетие государство приложило немало усилий к созданию информационных ресурсов, посвященных раскрытию информации о содержании и результатах своей деятельности. Речь, в том числе, и о порталах, посвященных раскрытию информации о бюджетах органов власти. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с 2015 года развивает собственный проект о бюджете для различных категорий пользователей – портал "Открытый бюджет для граждан". На портале регулярно публикуются сведения о направлениях деятельности Минпромторга, структуре и объемах расходования средств бюджета министерства. Отдельное внимание уделяется вопросам результативности и эффективности бюджетных расходов, для чего на портале представлены данные о динамике основных отраслевых показателей.
Специальный раздел портала предназначен для корпоративного сектора. На портале представлены регулярно обновляемые данные о направлениях и размерах государственной поддержки отраслей российской промышленности, отраслевые индексы производства. При этом функционал портала позволяет пользователю самостоятельно выбрать удобный ему формат представления данных. Подраздел "Меры государственной поддержки", позволяет при помощи несложного интерфейса получить исчерпывающую информацию из Государственной информационной системы промышленности о формах и направлениях господдержки, на которую может рассчитывать предприятие. На портале также представлены и примеры проектов, успешно реализованных в промышленной сфере с привлечением государственной поддержки.
"Открытый бюджет Минпромторга России. Просто о сложном" - уникальный в своем роде интернет-портал, содержащий полезную и системно структурированную на высоком профессиональном уровне информацию об исполнении бюджета министерства и ключевых для России направлениях его деятельности, от эффективности и результативности реализации которых во многом зависит не только современный уровень развития страны, но и ее конкурентоспособность в стратегической перспективе в сложном глобальном мире", - комментирует к.э.н., доцент кафедры "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.
По ее словам, широкий спектр информации, представленный на портале, позволяет гражданам и представителям бизнеса, изначально обладающим разными уровнями знаний в области экономики и финансов, но являющихся одинаково важными контрагентами государства в процессе разработки и реализации стратегических решений по выбору вектора социально-экономического развития, в доступной, наглядной и интересной форме ознакомиться с деятельностью одного из ведущих федеральных министерств.
"Форма и способ подачи информации на портале как бы приглашают к сотрудничеству, мотивируют к активной экономической деятельности и гарантируют поддержку всем тем, кто даже очень слабо верит в свои силы в сфере предпринимательства", - подчеркнула Панина.
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Министерство промышленности и торговли РФРоссия
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