Cудиться нельзя договориться: россиян будут мирить до суда

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. В соответствии с новыми правилами примирительных процедур в судах появятся специальные посредники и комнаты для переговоров. Как отмечают эксперты, это позволит решать споры быстрее и дешевле. Кто теперь поможет в урегулировании конфликта и почему суды вынуждены мирить потерпевших с обвиняемыми по уголовным делам — в материале РИА Новости.

Рубиться до конца

Пленум Верховного суда России в конце октября утвердил регламент судебного примирения. Это абсолютно новая процедура, хотя и раньше можно было договориться с ответчиком "по-хорошему". Этим правом обычно пользовались те, кто уже обратился в суд, но готов пойти на попятную. Правда, юридические механизмы четко не прописывались.

Кроме того, прежняя система была непопулярной: если конфликт дошел до суда, стороны предпочитали "биться до конца". По статистике ВС, в 2018-м в гражданском судопроизводстве из 16,5 миллиона дел мировым соглашением закончились меньше процента — около 84 тысяч. В Арбитражных судах показатели повыше: порядка семи процентов.

"По моему опыту, охотнее всего договариваются юрлица в спорах о взыскании денежных средств, — рассказывает РИА Новости старший юрист "Команды 29" Максим Олейничев. — Они лучше просчитывают риски и заинтересованы в том, чтобы разобраться побыстрее. Истец опасается, что ответчик обанкротится или выведет активы за рубеж — тогда никакое решение суда деньги не вернет. Должник, в свою очередь, смотрит, что дешевле: нанять адвоката и годами судиться или просто заплатить".

При этом в гражданских спорах разойтись полюбовно практически невозможно. Эксперты полагают, что дело в менталитете: люди не любят признавать ошибки. При этом мало кто учитывает, что дело может растянуться на годы, а услуги адвоката — обойтись в круглую сумму.

"Очень мало дел, по которым сейчас есть надежда договориться, — отмечает Олейничев. — Например, определение места жительства ребенка после развода родителей. Супруги просто хотят четко прописать, кто и сколько времени будет проводить с детьми, — судья для этого не нужен".

Бонусы и скидки

Новый регламент призван изменить ситуацию. В первую очередь законодатели надеются избавить суды от мелких дел.

Примирителей будут выбирать из судей в отставке. В ВС обещают, что допустят только настоящих профессионалов с безупречной репутацией.

"Безусловно, в этом есть свои плюсы и минусы, — считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Мария Николаева. — Плюс прежде всего в компетентности фигуры примирителя. Процедура может использоваться сторонами и в качестве бесплатной консультации высококвалифицированного специалиста. Минус в том, что у судей мало опыта примирения, они привыкли определять, кто виноват, а не искать компромисс".

Процедура примирения исключительно добровольная — попросить о помощи примирителя разрешается на любом этапе: от первой инстанции до третьего пересмотра дела в кассации. Причем стороны по-прежнему смогут при желании договориться без посредника.

Урегулирование спора без суда государство намерено поощрять. В случае мирного соглашения в первой инстанции истцу вернут 70 процентов госпошлины, в апелляции — 50 процентов, в кассации — 30 процентов. По словам экспертов, для большинства это слабая мотивация: налог по гражданским делам обычно не превышает нескольких сотен рублей. С денежными спорами ситуация другая — госпошлина может доходить до 50 тысяч.

Право или обязанность

Новые правила не действуют в уголовном суде. "И это разумно. В гражданском и арбитражном процессах отношения выясняют конкретные лица, — говорит управляющий партнер юридической компании Legal to Business Светлана Гузь. — А в уголовном речь идет не только о защите пострадавшего от преступления — затрагиваются и публичные интересы".

Впрочем, примирение без суда возможно и здесь. Для этого есть несколько условий: обвиняемый совершил преступление небольшой или средней тяжести, ранее не был судим или судимость уже погасил, причиненный вред полностью возместил.

О чем бы стороны ни договорились, последнее слово всегда за судьей, и, по мнению экспертов, его решение непредсказуемо. В одних случаях дело отказываются закрывать без объяснения причин, в других — наоборот, разбирательство прекращают, даже если требования закона формально соблюдены.

Так, в прошлом году в Санкт-Петербурге суд закрыл дело против лихача, насмерть сбившего на переходе бывшую балерину и преподавателя Мариинского театра Ольгу Искандерову. По версии следствия, водитель устроил ночные гонки по Невскому проспекту и не успел затормозить на светофоре.