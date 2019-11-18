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РИА Новости

Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза

09:00 18.11.2019 (обновлено: 13:41 18.11.2019)
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в три раза по сравнению с 2016 годом. Эксперты проанализировали перспективы производства напитков и влияние спиртной продукции на здоровье населения и экономику страны. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Engineering and Advanced Technology.
Используя данные Росстата, ученые проанализировали тенденции изменения потребления алкогольной продукции и рассчитали прогнозируемое потребление спиртных напитков в стране в целом и на душу населения в 2020 году.
Исследователи отметили, что прогноз объема рынка алкоголя и оценка взаимосвязи между потреблением спиртных напитков и ценами необходимы для макроэкономических решений, учитывая двойственное влияние этой сферы производства на экономику страны и здоровье населения.

"Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в два раза. На микроуровне прогнозные данные интересны инвесторам, так как производство алкогольной продукции относится к секторам экономики с высокой рентабельностью, устойчивым потребительским спросом и низкими издержками производства", — прокомментировала профессор общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ, доктор экономических наук Елена Алексейчева.

По словам ученых, производство алкоголя существенно влияет на бюджет государства, занятость населения и развитие смежных отраслей хозяйства. С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя может иметь негативные последствия с точки зрения заболеваемости, смертности и продолжительности жизни в стране.
"Этот аспект нам представляется весьма важным, особенно в условиях национального проекта "Демография". Необходимы совместные усилия семьи, образовательных организаций, медицинских учреждений и общественно-профессиональных организаций для достижения качественно иного отношения обучающихся к своему здоровью и здоровому образу жизни", — заявила Елена Алексейчева.
Ученые работают в лаборатории
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Сейчас ученые совместно с коллегами из научно-исследовательской лаборатории развития личности и здоровьесбережения МГПУ работают над исследованием инфраструктуры сохранения здоровья учащихся и профилактики неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни в образовательном пространстве мегаполиса. В планах авторов — разработать программы формирования навыков жизни 21-го века у детей, родителей, педагогов, направленные на повышение качества жизни.
В исследовании также приняли участие сотрудники Национального исследовательского ядерного института МИФИ, Российского государственного социального университета и Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
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РИА НаукаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Финансовый университет при Правительстве РФУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМГПУ
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