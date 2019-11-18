Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в три раза по сравнению с 2016 годом. Эксперты проанализировали перспективы производства напитков и влияние спиртной продукции на здоровье населения и экономику страны. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в три раза по сравнению с 2016 годом. Эксперты проанализировали перспективы производства напитков и влияние спиртной продукции на здоровье населения и экономику страны. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Engineering and Advanced Technology

Используя данные Росстата, ученые проанализировали тенденции изменения потребления алкогольной продукции и рассчитали прогнозируемое потребление спиртных напитков в стране в целом и на душу населения в 2020 году.

Исследователи отметили, что прогноз объема рынка алкоголя и оценка взаимосвязи между потреблением спиртных напитков и ценами необходимы для макроэкономических решений, учитывая двойственное влияние этой сферы производства на экономику страны и здоровье населения.

"Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в два раза. На микроуровне прогнозные данные интересны инвесторам, так как производство алкогольной продукции относится к секторам экономики с высокой рентабельностью, устойчивым потребительским спросом и низкими издержками производства", — прокомментировала профессор общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ, доктор экономических наук Елена Алексейчева.

По словам ученых, производство алкоголя существенно влияет на бюджет государства, занятость населения и развитие смежных отраслей хозяйства. С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя может иметь негативные последствия с точки зрения заболеваемости, смертности и продолжительности жизни в стране.

"Этот аспект нам представляется весьма важным, особенно в условиях национального проекта "Демография". Необходимы совместные усилия семьи, образовательных организаций, медицинских учреждений и общественно-профессиональных организаций для достижения качественно иного отношения обучающихся к своему здоровью и здоровому образу жизни", — заявила Елена Алексейчева.

Сейчас ученые совместно с коллегами из научно-исследовательской лаборатории развития личности и здоровьесбережения МГПУ работают над исследованием инфраструктуры сохранения здоровья учащихся и профилактики неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни в образовательном пространстве мегаполиса. В планах авторов — разработать программы формирования навыков жизни 21-го века у детей, родителей, педагогов, направленные на повышение качества жизни.