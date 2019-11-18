Медицинское страхование: десять полезных советов

Главное отличие ДМС в том, что эта система дает возможность получать не только медицинские услуги, включенные в перечень услуг ОМС, гарантированных государством, но и различные дополнительные программы и обследования, предусмотренные договором, – за счет страховых компаний и в удобное вам время.



Полис ДМС – платный. Часто он входит в социальный пакет, который работодатель предлагает сотрудникам. Но если ваш работодатель такой возможностью не располагает или если вы, например, фрилансер, то сегодня такой полис можно оформить самостоятельно – причем как себе, так и детям.