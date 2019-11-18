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РИА Новости
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Медицинское страхование: десять полезных советов

13:00 18.11.2019
208
© ИнгосстрахИнгосстрах
Ингосстрах
© Ингосстрах
Хотим мы того или нет, время от времени все мы вынуждены обращаться к врачу. В России существует два типа медицинского страхования – обязательное и добровольное. Вместе с компанией "Ингосстрах" разбираемся в сути и преимуществах ДМС.
1. Зачем оформлять полис ДМС?

Главное отличие ДМС в том, что эта система дает возможность получать не только медицинские услуги, включенные в перечень услуг ОМС, гарантированных государством, но и различные дополнительные программы и обследования, предусмотренные договором, – за счет страховых компаний и в удобное вам время.

Полис ДМС – платный. Часто он входит в социальный пакет, который работодатель предлагает сотрудникам. Но если ваш работодатель такой возможностью не располагает или если вы, например, фрилансер, то сегодня такой полис можно оформить самостоятельно – причем как себе, так и детям.

2. Как выбрать нужную программу ДМС?

Стоимость полиса ДМС зависит от нескольких факторов, таких как пол и возраст, состояние здоровья, регион проживания, возможность вызвать специалиста на дом, выбранных видов помощи – захотите ли вы добавить в покрытие стационарное обследование и лечение, стоматологию, аптечное обеспечение.

Например, у компании "Ингосстрах" есть пять вариантов полисов ДМС для взрослых – от самого простого, предусматривающего только поликлинические услуги, до комплексной программы, включающей экстренную стационарную помощь, стоматологию и аптечное обслуживание.

3. А что еще есть?

Есть много разных способов защитить себя и свое здоровье – подходящий вариант может найти каждый. Потому что, помимо прочего, страховые компании предлагают специализированные полисы для узких страховых случаев – например, для получения квалифицированной помощи при ДТП ("АвтоМед") или на случай простудных заболеваний и гриппа ("Вирус.Нет"). Стоимость их сравнительно невысокая, а оформить можно онлайн за несколько кликов.

4. Как выбрать нужную клинику?

Как правило, страховая компания сотрудничает сразу с несколькими клиниками. Так что выбрать комфортные условия лечения, удобное место и время для посещения врача не составит труда.

Получить помощь по ДМС можно двумя способами: обратившись напрямую в лечебное учреждение, предусмотренное договором страхования, или же с помощью специалистов страховщика, которые подберут подходящую клинику из числа предусмотренных, выпустят гарантийное письмо и запишут к специалистам. Порядок организации услуг всегда прописан в программе страхования.

5. ДМС – дорогое удовольствие … или же можно сэкономить?

Добровольное медицинское страхование сегодня становится все более доступным, главное – подойти к выбору полиса внимательно. Как уже упоминалось, стоит тщательно выбирать нужную программу, что позволит избежать лишних трат. Например, можно не включать в полис стоматологические услуги или аптечное обслуживание, поскольку эти опции не являются первостепенными. Но за счет этого стоимость полиса может существенно снизиться.

И напоминаем, что при покупке полиса ДМС потом можно вернуть часть суммы, оформив социальный налоговый вычет.

6. Если у меня нет времени на оформление бумаг в офисе компании – как быть?

Сегодня большинство проблем мы решаем дистанционно, и оформление полиса ДМС – не исключение. Например, в "Ингосстрахе" полис можно оформить всего за несколько минут на сайте компании, а получать медицинскую помощь по нему удобно, используя уже мобильное приложение IngoMobile. Через него можно найти ближайшую клинику на основании вашей геолокации, с помощью удобных фильтров выбрать врача и записаться на прием, а также вызвать врача на дом, заказать гарантийное письмо и даже общаться в чате со специалистами. Все это значительно облегчает получение медицинской помощи.

7. Как далеко еще шагнули медицинские технологии?

Возможности медицинского страхования соответствуют духу времени, поэтому сегодня клиники также предлагают разные способы взаимодействия с пациентами. Активно развивается такое направление, как телемедицина. Эта услуга позволяет круглосуточно получать дистанционные консультации терапевта или педиатра, находясь в любой точке мира и имея доступ в интернет. Во многие полисы ДМС эта услуга включена уже "по умолчанию", но также полис "Телемед" можно оформить и отдельно.

8. Как в школе... проходить диспансеризацию?

В последнее время все чаще говорят о необходимости и важности прохождения диспансеризации. Речь не только о школьниках, но и о взрослых. Пройти полноценное обследование по выбранному профилю можно уже сегодня, рассмотрев специализированный чекап-полис ДМС. Например, программу "Проверь себя" в "Ингосстрахе", которая предполагает организацию обследования по выбранному профилю, сопровождение прохождения обследования на всех этапах и рекомендации по результатам. Обследование организуется на базе сети клиник "Будь Здоров" в городах присутствия сети.

9. На что еще обратить внимание?

Важно помнить, что обычно программы ДМС предполагают ряд исключений, например, хронические заболевания вне периода обострения или критические заболевания.

Однако в ответ на запрос потребителей постоянно разрабатываются специализированные продукты. В частности, специальные программы международного медицинского страхования по различным заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения. Например, можно отдельно застраховаться на случай критических заболеваний – онкологии, сердечных заболеваний и других серьезных болезней и получать лечение как в России, так и за рубежом.

10. А что говорят цифры?

Все больше людей выбирают преимущества ДМС. Так, например, по сравнению с 2018 г. "Ингосстрах" отметил рост начисленной премии по розничным клиентам на 16,28 %.

По данным компании, профиль страхователя по "классическим" продуктам ДМС (поликлиническое, стоматологическое обслуживание) в целом характеризуется достаточно яркими закономерностями – работающие мужчины и женщины, не имеющие корпоративного полиса ДМС, от 30 до 55 лет. Мужчины в этом раскладе сохраняют некоторое численное преимущество – 55% против 45%. При этом зачастую полисы оформляют для всех членов семьи.

Партнер проекта – СПАО "Ингосстрах"
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