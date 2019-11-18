Медицинское страхование: десять полезных советов

Главное отличие ДМС в том, что эта система дает возможность получать не только медицинские услуги, включенные в перечень услуг ОМС, гарантированных государством, но и различные дополнительные программы и обследования, предусмотренные договором, – за счет страховых компаний и в удобное вам время.
Полис ДМС – платный. Часто он входит в социальный пакет, который работодатель предлагает сотрудникам. Но если ваш работодатель такой возможностью не располагает или если вы, например, фрилансер, то сегодня такой полис можно оформить самостоятельно – причем как себе, так и детям.
Стоимость полиса ДМС зависит от нескольких факторов, таких как пол и возраст, состояние здоровья, регион проживания, возможность вызвать специалиста на дом, выбранных видов помощи – захотите ли вы добавить в покрытие стационарное обследование и лечение, стоматологию, аптечное обеспечение.
Например, у компании "Ингосстрах" есть пять вариантов полисов ДМС для взрослых – от самого простого, предусматривающего только поликлинические услуги, до комплексной программы, включающей экстренную стационарную помощь, стоматологию и аптечное обслуживание.
Есть много разных способов защитить себя и свое здоровье – подходящий вариант может найти каждый. Потому что, помимо прочего, страховые компании предлагают специализированные полисы для узких страховых случаев – например, для получения квалифицированной помощи при ДТП ("АвтоМед") или на случай простудных заболеваний и гриппа ("Вирус.Нет"). Стоимость их сравнительно невысокая, а оформить можно онлайн за несколько кликов.
Как правило, страховая компания сотрудничает сразу с несколькими клиниками. Так что выбрать комфортные условия лечения, удобное место и время для посещения врача не составит труда.
Получить помощь по ДМС можно двумя способами: обратившись напрямую в лечебное учреждение, предусмотренное договором страхования, или же с помощью специалистов страховщика, которые подберут подходящую клинику из числа предусмотренных, выпустят гарантийное письмо и запишут к специалистам. Порядок организации услуг всегда прописан в программе страхования.
Добровольное медицинское страхование сегодня становится все более доступным, главное – подойти к выбору полиса внимательно. Как уже упоминалось, стоит тщательно выбирать нужную программу, что позволит избежать лишних трат. Например, можно не включать в полис стоматологические услуги или аптечное обслуживание, поскольку эти опции не являются первостепенными. Но за счет этого стоимость полиса может существенно снизиться.
И напоминаем, что при покупке полиса ДМС потом можно вернуть часть суммы, оформив социальный налоговый вычет.
Сегодня большинство проблем мы решаем дистанционно, и оформление полиса ДМС – не исключение. Например, в "Ингосстрахе" полис можно оформить всего за несколько минут на сайте компании, а получать медицинскую помощь по нему удобно, используя уже мобильное приложение IngoMobile. Через него можно найти ближайшую клинику на основании вашей геолокации, с помощью удобных фильтров выбрать врача и записаться на прием, а также вызвать врача на дом, заказать гарантийное письмо и даже общаться в чате со специалистами. Все это значительно облегчает получение медицинской помощи.
Возможности медицинского страхования соответствуют духу времени, поэтому сегодня клиники также предлагают разные способы взаимодействия с пациентами. Активно развивается такое направление, как телемедицина. Эта услуга позволяет круглосуточно получать дистанционные консультации терапевта или педиатра, находясь в любой точке мира и имея доступ в интернет. Во многие полисы ДМС эта услуга включена уже "по умолчанию", но также полис "Телемед" можно оформить и отдельно.
В последнее время все чаще говорят о необходимости и важности прохождения диспансеризации. Речь не только о школьниках, но и о взрослых. Пройти полноценное обследование по выбранному профилю можно уже сегодня, рассмотрев специализированный чекап-полис ДМС. Например, программу "Проверь себя" в "Ингосстрахе", которая предполагает организацию обследования по выбранному профилю, сопровождение прохождения обследования на всех этапах и рекомендации по результатам. Обследование организуется на базе сети клиник "Будь Здоров" в городах присутствия сети.
Важно помнить, что обычно программы ДМС предполагают ряд исключений, например, хронические заболевания вне периода обострения или критические заболевания.
Однако в ответ на запрос потребителей постоянно разрабатываются специализированные продукты. В частности, специальные программы международного медицинского страхования по различным заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения. Например, можно отдельно застраховаться на случай критических заболеваний – онкологии, сердечных заболеваний и других серьезных болезней и получать лечение как в России, так и за рубежом.
Все больше людей выбирают преимущества ДМС. Так, например, по сравнению с 2018 г. "Ингосстрах" отметил рост начисленной премии по розничным клиентам на 16,28 %.
По данным компании, профиль страхователя по "классическим" продуктам ДМС (поликлиническое, стоматологическое обслуживание) в целом характеризуется достаточно яркими закономерностями – работающие мужчины и женщины, не имеющие корпоративного полиса ДМС, от 30 до 55 лет. Мужчины в этом раскладе сохраняют некоторое численное преимущество – 55% против 45%. При этом зачастую полисы оформляют для всех членов семьи.