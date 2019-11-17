Рапота хотел бы видеть в парламенте Белоруссии сторонников интеграции с РФ

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота заявил, что хотел бы видеть в новом составе белорусского парламента сторонников интеграции с Россией.
"Естественно, у меня есть некое свое представление о том, кого бы мы хотели видеть в белорусском парламенте. Мы бы хотели видеть сторонников российско-белорусского сближения, депутатов, которые занимают активную позицию. Нам нужны партнеры, коллеги, с которыми можно поговорить, поспорить, у кого есть собственное представление о жизни и о том, как должны развиваться российско-белорусские отношения", - цитирует Рапоту госагентство Белта.
По мнению госсекретаря Союзного государства, белорусские избиратели демонстрируют высокую активность на парламентских выборах. Рапота также позитивно оценил возможность в Белоруссии проголосовать досрочно. Госсекретарь считает, что это удобство, поскольку "можно спланировать посещение избирательного участка, зарезервировать для решения каких-то своих задач выходной день".
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 513 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитовано более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.