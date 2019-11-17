Рапота хотел бы видеть в парламенте Белоруссии сторонников интеграции с РФ

"Естественно, у меня есть некое свое представление о том, кого бы мы хотели видеть в белорусском парламенте. Мы бы хотели видеть сторонников российско-белорусского сближения, депутатов, которые занимают активную позицию. Нам нужны партнеры, коллеги, с которыми можно поговорить, поспорить, у кого есть собственное представление о жизни и о том, как должны развиваться российско-белорусские отношения", - цитирует Рапоту госагентство Белта.