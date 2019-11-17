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РИА Новости

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

23:53 17.11.2019 (обновлено: 07:28 18.11.2019)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

"Это настоящая революция, ничего подобного в России до сих пор не было. Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и "сухой закон", - сказал Киселев.

В Советском союзе подобный документ также не был принят, напомнил Киселев. При этом аналогичные законы имеются в Грузии, Молдавии и, по его словам, помогли развитию виноделия в этих странах.
"Сейчас, наконец, принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино - а вино это продукт брожения винограда, и ничто иное, и что такое российское вино. Это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России. Ничего подобного раньше не было, за исключением этой попытки отчаянной Голицына, так и не реализованной. Я надеюсь, что сейчас это оздоровит отрасль", - отметил Киселев.
Он допустил, что после принятия закона в отрасли может возникнуть определенные трудности в связи с необходимостью работать по новым правилам. "Но я думаю, что через пять лет мы будем иметь совершенно другую картину. Это не так долго. Это не быстрый процесс. Быстро можно сделать только водку, быстро вино не сделаешь", - указал Киселев.
Законопроект о виноделии устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, вводит ряд терминов в данной сфере. Документ также устанавливает ряд особенностей маркировки и розничной продажи вина. Например, размещение на полках магазинов напитков, на 100% произведенных из российского винограда, будет сопровождаться надписью "Вино России".
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Союз виноградарей и виноделов РоссииРоссия сегодняДмитрий КиселевЭкономика
Популярные комментарии
В чем фишка так и не объяснил. Будет круто, будет революционно . Вино — это продукт брожения винограда , во удивил, никто раньше в России и не догадывался . Вообщем опус не о чем , кроме как реально , подбивают законодательную базу под виноградники Медведева и с ним же.
18 ноября, 00:32
freizdorf
66300149
двойные стандарты в действии - пиво рекламировать нельзя, а вот про благородство винишка они часами рассказывают. А винишко то покрепче пива будет))) позорники, как будто люди не понимают с чем это связано. постеснялись бы хоть... устроили уже и рекламу себе по телевизору и законы пропихивают...
18 ноября, 00:07
sergeyleshchov
56200248
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