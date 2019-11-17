Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям"

"Это настоящая революция, ничего подобного в России до сих пор не было. Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и "сухой закон", - сказал Киселев.

В Советском союзе подобный документ также не был принят, напомнил Киселев. При этом аналогичные законы имеются в Грузии, Молдавии и, по его словам, помогли развитию виноделия в этих странах.

"Сейчас, наконец, принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино - а вино это продукт брожения винограда, и ничто иное, и что такое российское вино. Это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России. Ничего подобного раньше не было, за исключением этой попытки отчаянной Голицына, так и не реализованной. Я надеюсь, что сейчас это оздоровит отрасль", - отметил Киселев.

Он допустил, что после принятия закона в отрасли может возникнуть определенные трудности в связи с необходимостью работать по новым правилам. "Но я думаю, что через пять лет мы будем иметь совершенно другую картину. Это не так долго. Это не быстрый процесс. Быстро можно сделать только водку, быстро вино не сделаешь", - указал Киселев.