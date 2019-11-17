США поддержали протесты в Иране

"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы обсуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов", - отмечается в сообщении Белого дома США.