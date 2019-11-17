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РИА Новости

США поддержали протесты в Иране

23:31 17.11.2019 (обновлено: 01:51 18.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.
"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы обсуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов", - отмечается в сообщении Белого дома США.
Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны. До этого официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон осуждает якобы предпринятые Тегераном попытки отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".
Панорама Тегерана, Иран
Вчера, 21:43
В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
США всегда и везде за предаст их страны поддерживают протесты. Это расшатывает чужие государства и играет на руку Америке. Когда надо они и фашистов готовы поддержать, как это было в Греции.
18 ноября, 00:22
Павел Иванов
1900002
Там где США поддерживают протесты, там наступает хаос и смерь. Примеров этому предостаточно.
18 ноября, 02:08
PCProstoy Chitatel
1000001
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В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране
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