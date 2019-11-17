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РИА Новости

Явка на выборах в парламент Белоруссии, предварительно, составила 77,22%

23:08 17.11.2019 (обновлено: 23:26 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Итоговая явка на парламентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, составила 77,22%, сообщается на сайте Центризбиркома страны.
Отмечается, что наибольшая явка на момент закрытия участков для голосования зафиксирована в Могилевской области, где проголосовало 82,3% избирателей, наименьшая - в Минске (63,26%).
В соответствии с данными ЦИК, в Брестской области проголосовали 79,34%, Витебской - 82,09%, Гомельской - 81,38%, Гродненской - 78,69, Минской - 78,95% избирателей.
Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись по всем 110 избирательным округам.
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В прошлую парламентскую кампанию в 2016 году явка составляла 74,7%.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходили в воскресенье по 110 избирательным округам, белорусам предстояло избирать 110 депутатов. Участки для голосования закрылись в Белоруссии в 20.00 (совпадает с мск). Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ЦИК БелоруссииНациональное собрание БелоруссииБелоруссияВ мире
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