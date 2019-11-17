Явка на выборах в парламент Белоруссии, предварительно, составила 77,22%

Отмечается, что наибольшая явка на момент закрытия участков для голосования зафиксирована в Могилевской области, где проголосовало 82,3% избирателей, наименьшая - в Минске (63,26%).

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходили в воскресенье по 110 избирательным округам, белорусам предстояло избирать 110 депутатов. Участки для голосования закрылись в Белоруссии в 20.00 (совпадает с мск). Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.