МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для восстановления контроля над Для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Крыма Украине необходимо значительно улучшить состояние экономики в стране и придерживаться "европейского" курса. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский

Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину", — заявил политик в интервью "Европейской правде".

При этом он отметил, что на сегодняшний день в Европарламенте скептически относятся к идее вступления Украины в ЕС. Ващиковский добавил, что сейчас Брюссель лишь обдумывает возможность диалога по вопросу "перехода к концепции подготовки к членству".

По его словам, Украине необходимо работать над реализацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, так как сейчас ее экономические показатели оставляют желать лучшего.

"Возможно, потому что проведенные Украиной реформы в сфере юстиции еще недостаточны", — пояснил депутат.

Ващиковский также выразил надежду, что "Россия не будет такой сильной до конца света". Он выказал недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский стремится наладить отношения с Москвой и пытается вести с ней "интересную и острую игру".

"Хотя, конечно, мы не можем запретить Украине как суверенному государству делать шаги к поиску взаимопонимания с Россией", — заключил парламентарий.

После "оранжевой революции" и госпереворота 2014 года украинская экономика находится в упадке: повышаются цены на газ, растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства: с 2014 года он вырос с 31,7 до 50,2 миллиарда долларов. Обстановка усугубляется беспрецедентным уровнем коррупции, ростом теневого сектора, а также попытками Киева свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении самопровозглашенных республик Донбасса.

Как подчеркивал еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан, говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Киеву понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.