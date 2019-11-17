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РИА Новости

Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма

23:07 17.11.2019 (обновлено: 23:32 17.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для восстановления контроля над Донбассом и "возвращения" Крыма Украине необходимо значительно улучшить состояние экономики в стране и придерживаться "европейского" курса. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский.
"Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину", — заявил политик в интервью "Европейской правде".
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При этом он отметил, что на сегодняшний день в Европарламенте скептически относятся к идее вступления Украины в ЕС. Ващиковский добавил, что сейчас Брюссель лишь обдумывает возможность диалога по вопросу "перехода к концепции подготовки к членству".
По его словам, Украине необходимо работать над реализацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, так как сейчас ее экономические показатели оставляют желать лучшего.
"Возможно, потому что проведенные Украиной реформы в сфере юстиции еще недостаточны", — пояснил депутат.
Ващиковский также выразил надежду, что "Россия не будет такой сильной до конца света". Он выказал недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский стремится наладить отношения с Москвой и пытается вести с ней "интересную и острую игру".
"Хотя, конечно, мы не можем запретить Украине как суверенному государству делать шаги к поиску взаимопонимания с Россией", — заключил парламентарий.
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После "оранжевой революции" и госпереворота 2014 года украинская экономика находится в упадке: повышаются цены на газ, растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства: с 2014 года он вырос с 31,7 до 50,2 миллиарда долларов. Обстановка усугубляется беспрецедентным уровнем коррупции, ростом теневого сектора, а также попытками Киева свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении самопровозглашенных республик Донбасса.
Как подчеркивал еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан, говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Киеву понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ЕвропарламентВитольд ВащиковскийЙоханнес ХанДонбассЕвросоюзВладимир ЗеленскийПольшаКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То что хорошо для поляка, не значит, что хорошо русскому или украинцу. Полякам не нужны конкуренты, а значит богатая и независимоя Украина для него смерти подобно.
17 ноября, 23:24
nKnakis Kamakis
3910001
Пан Ващиковский не обратил внимание,что Майдан превратил некогда цветущую страну в хаос и средневековье откуда не видать европейские ценности,а тем более Европу.
17 ноября, 23:21
ddokshin
3001101
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