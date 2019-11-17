В Греции в годовщину восстания в Политехе произошли беспорядки

АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Столкновения анархистов с силами правопорядка произошли в Афинах, Салониках и Патрах после демонстраций в 46-ую годовщину восстания в Политехе.

В 1973 году восстание студентов Политеха против военной хунты было жестоко подавлено, но оно привело к ее падению.

афинском районе Экзархия во второй половине дня полиция задержала шестерых анархистов, которые пытались забраться на крышу жилого дома с "коктейлями Молотова".

Вечером около 200 человек в масках стали бросать камни, бутылки и "коктейли Молотова" в полицейских, передает Афинское агентство новостей АМНА

При этом на днях в Греции было введено уголовное наказание за "коктейли Молотова" - до 10 лет лишения свободы в случае их использования в общественных местах.

Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать зачинщиков беспорядков. Были задержаны 12 человек

Патрах полиция задержала 10 участников беспорядков, которые после шествия в память о событиях в Политехе стали забрасывать бутылками с зажигательной смесью и камнями полицейских.