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РИА Новости

В Греции в годовщину восстания в Политехе произошли беспорядки

23:01 17.11.2019 (обновлено: 23:36 17.11.2019)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Столкновения анархистов с силами правопорядка произошли в Афинах, Салониках и Патрах после демонстраций в 46-ую годовщину восстания в Политехе.
В 1973 году восстание студентов Политеха против военной хунты было жестоко подавлено, но оно привело к ее падению.
В афинском районе Экзархия во второй половине дня полиция задержала шестерых анархистов, которые пытались забраться на крышу жилого дома с "коктейлями Молотова".
Вечером около 200 человек в масках стали бросать камни, бутылки и "коктейли Молотова" в полицейских, передает Афинское агентство новостей АМНА.
При этом на днях в Греции было введено уголовное наказание за "коктейли Молотова" - до 10 лет лишения свободы в случае их использования в общественных местах.
Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать зачинщиков беспорядков. Были задержаны 12 человек
В Патрах полиция задержала 10 участников беспорядков, которые после шествия в память о событиях в Политехе стали забрасывать бутылками с зажигательной смесью и камнями полицейских.
В Салониках анархисты также стали бросать "коктейли Молотова" и пиротехнику в полицейских, подожгли два автомобиля. Огонь был сразу же потушен пожарными. Полиция применила светошумовые гранаты, сейчас ситуация спокойная, передает агентство.
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ПатрыСалоникиГрецияАфиныВ мире
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