АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в "Прото тема" со ссылкой на полицию. Около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в Афинах , сообщило изданиесо ссылкой на полицию.

Акция прошла в 46-ю годовщину восстания студентов в Политехе против хунты "черных полковников". Греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах, и традиционно в годовщину восстания студенты днем приходят к посольству США с окровавленным греческим флагом, а вечером проводится массовая демонстрация. По мнению многих политиков, без поддержки США хунта не продержалась бы и дня.

"По оценке полиции, около восьми тысяч демонстрантов были в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, до тысячи демонстрантов в колонне (бывшей правящей партии) СИРИЗА и 11 тысяч человек в других колоннах", — пишет издание.

Демонстранты скандировали антиамериканские лозунги.

"Американцы убили Ламбракиса и Белоянниса, они убийцы народов!" — кричала, в частности, колонна СИРИЗА, политика которой привела к появлению новых американских баз в Греции.

Греческий общественный и политический деятель Григорис Ламбракис был убит в 1963-м ультраправыми, связанными с властями. Антифашист, член ЦК Компартии Греции Никос Белояннис по обвинению в предательстве и шпионаже в пользу СССР был приговорен к смертной казни и в 1952 году расстрелян.

Во время шествия в демонстрантов бросали бутылки, звучали оскорбления.

Лидер СИРИЗА, бывший премьер-министр Алексис Ципрас возглавил колонну в начале шествия, но до посольства США не дошел, покинув демонстрацию на половине пути, недалеко от посольства Великобритании.

В связи с этим правящая партия "Новая демократия" выступила с саркастическим комментарием.