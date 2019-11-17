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РИА Новости

Около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в Афинах

22:28 17.11.2019 (обновлено: 23:09 17.11.2019)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в Афинах, сообщило издание "Прото тема" со ссылкой на полицию.
Акция прошла в 46-ю годовщину восстания студентов в Политехе против хунты "черных полковников". Греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах, и традиционно в годовщину восстания студенты днем приходят к посольству США с окровавленным греческим флагом, а вечером проводится массовая демонстрация. По мнению многих политиков, без поддержки США хунта не продержалась бы и дня.
"По оценке полиции, около восьми тысяч демонстрантов были в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, до тысячи демонстрантов в колонне (бывшей правящей партии) СИРИЗА и 11 тысяч человек в других колоннах", — пишет издание.
Демонстранты скандировали антиамериканские лозунги.
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"Американцы убили Ламбракиса и Белоянниса, они убийцы народов!" — кричала, в частности, колонна СИРИЗА, политика которой привела к появлению новых американских баз в Греции.
Греческий общественный и политический деятель Григорис Ламбракис был убит в 1963-м ультраправыми, связанными с властями. Антифашист, член ЦК Компартии Греции Никос Белояннис по обвинению в предательстве и шпионаже в пользу СССР был приговорен к смертной казни и в 1952 году расстрелян.
Во время шествия в демонстрантов бросали бутылки, звучали оскорбления.
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Лидер СИРИЗА, бывший премьер-министр Алексис Ципрас возглавил колонну в начале шествия, но до посольства США не дошел, покинув демонстрацию на половине пути, недалеко от посольства Великобритании.
В связи с этим правящая партия "Новая демократия" выступила с саркастическим комментарием.

"Марш направлялся к американскому посольству. Ципрас остановился где-то возле Великобритании. Может быть, он пошел на полуденный чай. Пришел, увидел, ушел. Турист и на демонстрациях. Сегодняшняя СИРИЗА в одной картине", — заявил представитель партии.

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МВД ГрецииАлексис ЦипрасГрецияАфиныСШАВ мире
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