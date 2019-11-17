Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-17T22:04Z
https://ria.ru/20191117/1561048559.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/29/1560202937_0:219:2017:1353_1036x0_80_0_0_b224ad87b647dd54f11edbe613d7ed05.jpg
РИА Новости

Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

22:04 17.11.2019
448
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса – Бир-Саид – Абу - Даля, Кобани – Каракозак – Бир-Али-Сулим, Аджами – Бозгекли, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
По его словам, силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Чанаджик – Дейла – Тель-Эш-Шур-Гарби – Зенар – Камышлы и Тифор – вертолетная площадка Эль-Хура – Афан – Мост – Квайрес.
Он также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Хиша провинции Ракка и в городе Алеппо. Нуждающимся жителям выдали 2715 продовольственных наборов общим весом более 10,5 тонны.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Подразделения сирийской армии
Вчера, 15:28Война в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии
110011
Обсудить 0
Война в СирииЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииАлеппо (мухафаза)В мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии
В Сирию за сутки вернулись почти 830 беженцев из Иордании и Ливана
Панорама Тегерана, Иран
В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в Афинах
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
СМИ сообщили о cокрытии британскими командирами преступлений своих солдат
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Крыму пообещали продолжить расследование Керченской провокации
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
В Греции в годовщину восстания в Политехе произошли беспорядки
Парламентские выборы в Белоруссии
Явка на выборах в парламент Белоруссии, предварительно, составила 77,22%
Сотрудники полиции в Германии
В Германии задержали предполагаемую террористку ИГ*
Скорая помощь в Кабуле
В Кабуле четверо военных пострадали при взрывах
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США поддержали протесты в Иране
ГЭС Тишрин в Сирии
Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Подразделения сирийской армии
Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
08:18Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
07:57В Екатеринбурге выясняют причину смерти годовалого ребенка
07:54В Японии заверили в безопасности сброса в океан воды с аварийной АЭС
Лента новостейМолния