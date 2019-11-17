Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса – Бир-Саид – Абу - Даля, Кобани – Каракозак – Бир-Али-Сулим, Аджами – Бозгекли, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
По его словам, силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы – Чанаджик – Дейла – Тель-Эш-Шур-Гарби – Зенар – Камышлы и Тифор – вертолетная площадка Эль-Хура – Афан – Мост – Квайрес.
Он также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Хиша провинции Ракка и в городе Алеппо. Нуждающимся жителям выдали 2715 продовольственных наборов общим весом более 10,5 тонны.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.