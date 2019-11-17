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РИА Новости

СМИ сообщили о cокрытии британскими командирами преступлений своих солдат

22:23 17.11.2019 (обновлено: 23:32 17.11.2019)
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© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военное руководство Великобритании скрывало информацию о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке, пишет газета Sunday Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы.
Следователи, которым помогало издание Sunday Times, нашли доказательства причастности одного из военнослужащих специальной авиадесантной службы Великобритании к убийствам, а также доказательства преступлений, совершенных членами батальона Black Watch. Речь идет о предполагаемой причастности членов батальона, входящего в состав королевского полка Шотландии, к избиениям, пыткам, сексуальным надругательствам и другим преступлениям.
Британский солдат в Афганистане. Архивное фото
2 июля 2017, 03:17
СМИ: британская спецслужба скрывала убийства мирных жителей в Афганистане
Издание пишет со ссылкой на следователей, что "убедительные доказательства (преступлений. — Прим. ред.) отметались в сторону по политическим причинам".
"Министерство обороны (Великобритании. — Прим. ред.) оказывало все большее давление с целью добиться скорейшего закрытия дел", — заявил один из следователей.
Как считают в издании, "разоблачения" могут привести к тому, что расследованием военных преступлений, к которым, как предполагается, причастны британские военнослужащие, займется Международный уголовный суд.
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ВеликобританияАфганистанИракВ мире
Популярные комментарии
Если дело и дойдет до международного суда, то мы помним, как США этому суду пригрозило санкциями и другими последствиями в случае суда над американскими военными преступниками. Двоякая мораль процветает как на Востоке, так и на Западе. Все друг друга поучают и надменно смотрят, но рыло то у всех в пуху.
18 ноября, 00:15
Павел Иванов
1900100
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