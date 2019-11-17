СМИ сообщили о cокрытии британскими командирами преступлений своих солдат

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военное руководство Военное руководство Великобритании скрывало информацию о преступлениях британских солдат в Афганистане Ираке , пишет газета Sunday Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы.

Следователи, которым помогало издание Sunday Times, нашли доказательства причастности одного из военнослужащих специальной авиадесантной службы Великобритании к убийствам, а также доказательства преступлений, совершенных членами батальона Black Watch. Речь идет о предполагаемой причастности членов батальона, входящего в состав королевского полка Шотландии, к избиениям, пыткам, сексуальным надругательствам и другим преступлениям.

Издание пишет со ссылкой на следователей, что "убедительные доказательства (преступлений. — Прим. ред.) отметались в сторону по политическим причинам".

"Министерство обороны (Великобритании. — Прим. ред.) оказывало все большее давление с целью добиться скорейшего закрытия дел", — заявил один из следователей.