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РИА Новости

В Тамбовской области перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

21:43 17.11.2019 (обновлено: 04:40 18.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 17 ноя - РИА Новости. Маршрутка с пассажирами перевернулась в Тамбовской области, три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло в 18.34 мск на 21-м километре автодороги Сампур - Тамбов в Знаменском районе.
"Маршрутная "Газель" двигалась по направлению в областной центр. В салоне находились 16 пассажиров. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, допустил выезд в кювет, где транспортное средство упало на бок. В результате происшествия трое пассажиров пострадали", - говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники ГИБДД, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Трех человек с травмами различной степени тяжести медики доставили в одну из больниц Тамбова. Остальным пассажирам и водителю медицинскую помощь оказали на месте, сообщает МВД.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.
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10 ноября, 14:23
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
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ГИБДД МВД РФТамбовская областьПроисшествия
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