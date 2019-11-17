В Тамбовской области перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

По данным ведомства, ДТП произошло в 18.34 мск на 21-м километре автодороги Сампур - Тамбов в Знаменском районе.

На место выехали сотрудники ГИБДД, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Трех человек с травмами различной степени тяжести медики доставили в одну из больниц Тамбова. Остальным пассажирам и водителю медицинскую помощь оказали на месте, сообщает МВД.