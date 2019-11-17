В Тамбовской области перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

БРЯНСК, 17 ноя - РИА Новости. Маршрутка с пассажирами перевернулась в Тамбовской области, три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло в 18.34 мск на 21-м километре автодороги Сампур - Тамбов в Знаменском районе.
"Маршрутная "Газель" двигалась по направлению в областной центр. В салоне находились 16 пассажиров. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, допустил выезд в кювет, где транспортное средство упало на бок. В результате происшествия трое пассажиров пострадали", - говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники ГИБДД, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Трех человек с травмами различной степени тяжести медики доставили в одну из больниц Тамбова. Остальным пассажирам и водителю медицинскую помощь оказали на месте, сообщает МВД.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.