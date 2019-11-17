Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T22:35Z
https://ria.ru/20191117/1561048263.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148700/87/1487008748_0:308:6016:3692_1036x0_80_0_0_dc13266bf51cac54fb42a2393e3e2697.jpg
РИА Новости

В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране

21:43 17.11.2019 (обновлено: 22:35 17.11.2019)
4653
© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
ТЕГЕРАН, 17 ноя - РИА Новости. Тегеран считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".
"Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания", - сказал Мусави, следует из заявления на сайте МИД Ирана.
Он также осудил заявление госдепа США по протестам в Иране и назвал их вмешательством во внутренние дела страны
Между тем официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в воскресенье выступила с очередным критическим заявлением в адрес Ирана.
"Мы солидарны с народом Ирана, требующим ответственности и прозрачности от своего правительства. Иран использовал миллиарды долларов, полученных при ослаблении санкций в рамках соглашения о СВПД, не для того чтобы построить школы или больницы, а чтобы профинансировать террористических сателлитов на Ближнем Востоке", - написала она в своем Twitter.
"Интересно то, что выражают солидарность с тем народом, который находится под давлением экономического терроризма США", - добавил в свою очередь Мусави.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.
Государственный секретарь США Майк Помпео
16 ноября, 19:38
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
8500714
Обсудить 1
Аббас МусавиМИД ИранаТегеран (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, а если в «подобных высказываниях были искренние переживания», тогда Иранский режим признал бы, что тот факт, что у «великого народа» Ирана очень большие проблемы, потому что ИРИ -это совсем не то «государство», за которое этот народ боролся с режимом шаха и совершал революцию? Народ не только разочарован, он измучен и подавлен диктаторским режимом во главе с религиозными фанатиками.
17 ноября, 22:03
МАМураз Аджоев
96020022
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США поддержали протесты в Иране
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Израиль сохраняет за собой свободу действий в Газе, заявил Нетаньяху
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
СМИ сообщили о cокрытии британскими командирами преступлений своих солдат
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
ГЭС Тишрин в Сирии
Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Японские СМИ назвали Украину брошенной США страной
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Гуаидо пообещал назначить новых венесуэльских "дипломатов" в Боливии
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Это настоящая революция: Киселев прокомментировал законопроект о виноделии
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
08:18Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
07:57В Екатеринбурге выясняют причину смерти годовалого ребенка
07:54В Японии заверили в безопасности сброса в океан воды с аварийной АЭС
Лента новостейМолния