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РИА Новости

Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников

21:35 17.11.2019 (обновлено: 21:50 17.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип Android на экране
Логотип Android на экране
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип Android на экране. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США выяснили, что хакеры научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары.
Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Это позволяет перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.
Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал телеканалу "360", что для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары — часы и наушники, так как они входят в "доверенную зону" телефона.
По словам специалиста, наушники используются для подобных атак, потому что по ним удобно перехватывать записи разговоров.
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"Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа", — объяснил эксперт.
Но уберечься от злоумышленников можно, уверена пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.
"Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении", — рассказала она.
По ее словам, причиной большинства взломов становится несоблюдение правил безопасности: какие-то темы лучше не обсуждать по телефону, фотографии не должны попадать к посторонним, а пароли нужно обновлять в среднем раз в месяц-полтора.
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