Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США выяснили , что хакеры научились взламывать некоторые модели Android -смартфонов через беспроводные аксессуары.

Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Это позволяет перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал телеканалу " 360 ", что для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары — часы и наушники, так как они входят в "доверенную зону" телефона.

По словам специалиста, наушники используются для подобных атак, потому что по ним удобно перехватывать записи разговоров.

"Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа", — объяснил эксперт.

Но уберечься от злоумышленников можно, уверена пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.

"Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении", — рассказала она.