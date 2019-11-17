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РИА Новости

Клинцевич отметил организованность парламентских выборов в Белоруссии

21:21 17.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись, они прошли организованно, без нарушений, заявил РИА Новости по телефону из республики сенатор Франц Клинцевич.
"Я посетил семь участков в Гродненской области, встретил много знакомых, друзей, одноклассников. У меня была возможность получить любую достоверную информацию из первых рук", - сказал Клинцевич.
По его словам, "выборы состоялись, они прошли организованно, спокойно, ни одного нарушения не было".
Законодатель пояснил, что он присутствовал в качестве наблюдателя в Белоруссии как представитель Совета Федерации и как депутат Парламентского собрания Союзного государства.
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"С точки зрения организации, возможности избирателей проголосовать, организации общего процесса - это был высочайший уровень", - подчеркнул политик.
По его словам, чувствовался очень доброжелательный настрой граждан, после возможности проголосовать можно было посмотреть концерт детских самодеятельных коллективов.
Клинцевич также обратил внимание на позитивный опыт Белоруссии, когда граждане могут за две недели до выборов проголосовать на своем избирательном участке. Так называемая система предварительных выборов.
"Это очень удобная вещь для тех, кто не сможет проголосовать в день выборов по объективным причинам", - отметил он.
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