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РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии заявила, что выборы состоялись во всех 110 округах

21:05 17.11.2019 (обновлено: 21:46 17.11.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись по всем 110 избирательным округам, сообщила в воскресенье глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Ранее глава ЦИК отмечала, что выборы состоялись по 109 округам, несколько процентов "не дотянул" Гродненский центральный округ. В ЦИК также сообщали, что явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии на 18.00 составила 70,72%.

Все округа отчитались, что выборы состоялись.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Лидия Ермошина
глава ЦИК Белоруссии
По словам главы Центризбиркома, избирательный округ в Гродно, где не хватало нескольких процентов до 50%, для того, чтобы выборы состоялись, отчитался о том, что они состоялись, и "там также идёт подсчет голосов".
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В свою очередь в эфире телеканала "Беларусь 1" Ермошина заявила, что сравнение оперативных данных по явке на текущих парламентских выборах и на выборах 2016 года свидетельствует, что "идет процесс роста интереса избирателей к выборам".
По ее словам, важную роль в этом играет интернет, особенно, если речь идет о молодых людях. При этом глава ЦИК подчеркнула, что "пожилые люди и так ходят на выборы (без информации о выборах из интернет-ресурсов - ред.)", но основная масса избирателей - уже молодые люди, для которых интернет является важным источником информации.
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Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходят по 110 избирательным округам, избирают 110 депутатов. Участки для голосования закрылись в Белоруссии в 20.00 (совпадает с мск). Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.

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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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