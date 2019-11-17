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РИА Новости

В Ливане прошел фестиваль русской культуры

20:50 17.11.2019 (обновлено: 20:54 17.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АллаединФестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества
Фестиваль Русская осень в Ливане организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане Родина и представительством Россотрудничества
© РИА Новости / Михаил Аллаедин
БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Фестиваль "Русская осень в Ливане", организованный местной ассоциацией русскоговорящих женщин "Родина" и представительством Россотрудничества, прошел в Бейруте.
Открытие фестиваля состоялось 16 ноября. В рамках мероприятия участники смогли ознакомиться с ярмаркой русских ремесел, национальной кухней, презентациями туристического потенциала РФ и возможностями российского образования, которые были представлены на площади одного из самых красивых муниципалитетов Бейрута - Сен-эль-Филь.
Завершил программу мероприятий красочный концерт, подготовленный талантливыми педагогами творческих студий Российского центра науки и культуры в Бейруте.
"Художественные номера позволили ливанцам не только познакомиться с богатой российской культурой, но и стать активными участниками представления … Среди концертных номеров были представлены традиционные песни, русские романсы, народные и классические танцы. Завершил концерт яркий танец, посвященный российско-ливанской дружбе",- поделился с РИА Новости настроениями прошедшего фестиваля руководитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
© РИА Новости / Михаил АллаединФестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества
Фестиваль Русская осень в Ливане организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане Родина и представительством Россотрудничества
© РИА Новости / Михаил Аллаедин
Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества
Председатель ассоциации "Родина" Ирина Муртада в свою очередь рассказала РИА Новости, что "идея проведения ежегодного фестиваля "Русская осень в Ливане" появилась еще весной 2019 года. Возникший огромный интерес к России у ливанцев подтолкнул нас к решению проблемы восполнить его (интерес). У комитета Ассоциации "Родина" возникло жгучее желание донести до дружественного ливанского народа всю красоту и мощь нашей Отчизны через богатую русскую культуру и традиции".
По словам Муртада, проведение фольклорного фестиваля планировалось на огромной площадке в центре Бейрута, но в связи с наступившей сложной политической ситуацией в Ливане, "формат мероприятия был сокращен, но от идеи никто не отказывался", сказал она.
© РИА Новости / Михаил АллаединФестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества
Фестиваль Русская осень в Ливане организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане Родина и представительством Россотрудничества
© РИА Новости / Михаил Аллаедин
Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества
"Гости фестиваля, а особенно детская аудитория, с удивлением открывали для себя огромную страну ,ее природу, города ,историю и культуру. Большой интерес подростков и их родителей вызвал стенд об образовании в России. Для многих было открытием узнать об бесплатных квотах. Но самым запоминающимся был великолепный гала-концерт, в котором приняли участие студии и ансамбли Российского центра науки и культуры города Бейрута. Знаменитая мелодия "Подмосковные вечера" на фоне заходящего средиземноморского солнца", - добавила в беседе с РИА Новости руководить детского ансамбля "Катюша" Елена Аль-Агар.
Российские общественные ассоциации, состоящие из представителей русскоговорящей диаспоры в Ливане, при поддержке РЦНК продолжают проводить мероприятия культурно-развлекательного формата. Несмотря на антиправительственные демонстрации в стране, запланированы концерты и собрания, посвященные 75-ой годовщине становления российско-ливанских отношений и подготовке празднования юбилейной годовщины победы над фашистской Германией.
Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева
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КультураРоссотрудничествоРоссияБейрутЛиван
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