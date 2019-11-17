В Ливане прошел фестиваль русской культуры

Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества

БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Фестиваль "Русская осень в Ливане", организованный местной ассоциацией русскоговорящих женщин "Родина" и представительством Фестиваль "Русская осень в Ливане", организованный местной ассоциацией русскоговорящих женщин "Родина" и представительством Россотрудничества , прошел в Бейруте

Открытие фестиваля состоялось 16 ноября. В рамках мероприятия участники смогли ознакомиться с ярмаркой русских ремесел, национальной кухней, презентациями туристического потенциала РФ и возможностями российского образования, которые были представлены на площади одного из самых красивых муниципалитетов Бейрута - Сен-эль-Филь.

Завершил программу мероприятий красочный концерт, подготовленный талантливыми педагогами творческих студий Российского центра науки и культуры в Бейруте.

"Художественные номера позволили ливанцам не только познакомиться с богатой российской культурой, но и стать активными участниками представления … Среди концертных номеров были представлены традиционные песни, русские романсы, народные и классические танцы. Завершил концерт яркий танец, посвященный российско-ливанской дружбе",- поделился с РИА Новости настроениями прошедшего фестиваля руководитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

© РИА Новости / Михаил Аллаедин Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества © РИА Новости / Михаил Аллаедин Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества

Председатель ассоциации "Родина" Ирина Муртада в свою очередь рассказала РИА Новости, что "идея проведения ежегодного фестиваля "Русская осень в Ливане" появилась еще весной 2019 года. Возникший огромный интерес к России у ливанцев подтолкнул нас к решению проблемы восполнить его (интерес). У комитета Ассоциации "Родина" возникло жгучее желание донести до дружественного ливанского народа всю красоту и мощь нашей Отчизны через богатую русскую культуру и традиции".

По словам Муртада, проведение фольклорного фестиваля планировалось на огромной площадке в центре Бейрута, но в связи с наступившей сложной политической ситуацией в Ливане, "формат мероприятия был сокращен, но от идеи никто не отказывался", сказал она.

© РИА Новости / Михаил Аллаедин Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества © РИА Новости / Михаил Аллаедин Фестиваль "Русская осень в Ливане" организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Ливане "Родина" и представительством Россотрудничества

"Гости фестиваля, а особенно детская аудитория, с удивлением открывали для себя огромную страну ,ее природу, города ,историю и культуру. Большой интерес подростков и их родителей вызвал стенд об образовании в России. Для многих было открытием узнать об бесплатных квотах. Но самым запоминающимся был великолепный гала-концерт, в котором приняли участие студии и ансамбли Российского центра науки и культуры города Бейрута. Знаменитая мелодия "Подмосковные вечера" на фоне заходящего средиземноморского солнца", - добавила в беседе с РИА Новости руководить детского ансамбля "Катюша" Елена Аль-Агар.